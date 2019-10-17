【油塘女浮屍】學界HKDI集會　促請院方公開閉路電視釋疑

香港知專設計學院（HKDI）15歲女學生陳彥霖全身赤裸浮屍油塘海面，連日引起社會廣泛關注。早前，事主所屬的學校曾有學生多次舉辦悼念活動，學生會今午十二時再發起集會，促請院方公開閉路電視釋疑及與學生對話，約有百多名學生及公眾人士到場。大專學界多所院校，包括中大、浸大、理大及教大學生會亦有代表聲援。

約中午十二時，約百人出席將軍澳調景嶺香港知專設計學院集會。（黃文軒攝）

約中午十二時，約百人出席將軍澳調景嶺香港知專設計學院集會。現場有人貼上「讓真相浮出水面」的海報，亦有連儂牆供在場人士留言及致意。

是次集會以呼籲近10間大學學生代表出席集會。集會開始後，各大專院校學生代表及公眾代表陸續上台發言，均對陳彥霖同學以15歲之齡離世表達痛心及婉惜。其間，中大學生會外務副會長呂天忻上台發言時質疑，事件發展至眾人不信任，源自校方及警方的多番隱瞞，「當權者唔盡快查真相，我地要為佢討回公道」。

有當區區議員到場指，區內不少街坊亦關注事件，並已促請附近屋苑保留閉路電視片段，以便各方追查事件真相。其後，HKDI學生上台發言指，校方早前發岀聲明指，如果可豁免法律責任，就可公開所有肖象權。學生又朗讀校方公開信，公開信信末促當局召開死因庭，釋除公眾疑慮。