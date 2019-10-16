【油塘女浮屍】陳彥霖屍體赤裸　曾以懷疑謀殺申手令索CCTV

15歲少女陳彥霖浮屍油塘事件，警曾以「懷疑謀殺」申請法庭搜查令。消息指，上月22日發現女浮屍時，雖然無表面傷痕，但由於全身赤裸，警不排除任何可能性。兩日後驗屍報告雖指，屍體無傷痕及無性侵跡像，但為進一步排除他殺可能性，警方曾遁刑事調查，以「懷疑謀殺」向法庭申請手令，以索取香港知專設計學院閉路電視片段。檢視相關片段及了解死者背景後，警方暫認為事件無可疑，續列「屍體發現」案。

赤裸浮屍油塘海面 警不排除任何可能性

根據彥霖就讀的香港知專設計學院公開的閉路電視片段，她於上月19日晚上6時59分赤腳離開校園，22日浮屍於油塘對開海面被釣魚人發現，屍體雖然無表面傷痕，但卻全身赤裸，當時警方不排除任何可能性，案件列「屍體發現」。

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警以「懷疑謀殺」申請手令

兩日後（24日），經法醫驗屍報告指，屍體無表面傷痕、無可疑傷痕及無性侵跡像。及至26日，死者確認身份為15歳失蹤少女陳彥霖。翌日，警方為進一步排除他殺可能性，透過法庭申請手令向香港知專設計學院索取閉路電視畫面，由於涉刑事成份案件才能申請手令，所以警方曾以「懷疑謀殺」為由，申請法庭申請搜查令。

檢視閉路電視、了解背景及心理狀態況 續列「屍體發現」

據了解，警方檢視閉路電視片段，發現彥霖失蹤當日在調景嶺站丟下手機等財物，及獨自離開校園。由於死者無被性侵跡象、身上無傷痕，加上翻看CCTV了解她失蹤前的行徑，及向家人、朋友了解其背景及失蹤前的心理狀況後，暫認為案件無可疑，續列「屍體發現」案。

調查初期不排除自殺及謀殺 暫未發現可疑之處

警方發言人表示，警方於9月22日接獲市民報案，指於將軍澳附近海面發現一具屍體。由於死者身份未明，警方於處理案件初期，為審慎及盡快起見，調查方向不排除任何可導致死亡的原因，包括自殺及謀殺。警方遂於27日向法庭申請搜查令，以盡快取得進一步資料及確認案件性質。有關案件一直列作「屍體發現」案處理，到現時為止，警方的多方面調查，暫未發現可疑之處，案件由東區警區重案組第二隊繼續跟進。