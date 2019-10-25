觀塘秀明道行人天橋升降機本月啟用　蠱惑梯級易令街坊受傷

2016年，運輸及房屋局於立法會申請逾1.3億元撥款，興建連接觀塘秀明道及曉光街的行人天橋、以及升降機塔，以配合觀塘秀明道的公營房屋發展項目，而有關設施終於本月啟用。不過，有地區人士指，升降機塔周邊設施仍有不少地方有待改善，部分設計更險令街坊受傷。

位於曉光街的升降機塔出口對著曉光閣、金茂坪戲院，需從對面行人路走到升降機塔下，曉麗新動力幹事張敏峯表示，最近亦需步行約一分鐘到曉光街、秀麗街交界的行人過路處，對長者來說並非一段短的距離。記者今午到場視察，發現不少街坊均直接在路邊橫過馬路，不會特意繞到過路處使用過路設施，而該處不時有巴士、小巴經過，增添過路的危險性，張敏峯認為應就此改善該處的過路設施，「或者可以將過路處移到附近，和在地面上加上慢駛標誌，提醒司機經過時減速，減少街坊過路時發生意外的風險」。

位於曉光街的升降機塔出口距離最近行人過路處約一分鐘路程，不少街坊均直接在路邊橫過馬路。 （陳蕾蕾攝）

除過路處以外，張敏峯亦指，曉光街升降機及樓梯的共同出口處，需先下一梯級才能走到接駁街道的樓梯，惟該梯級未有明顯提示，容易被途經的行人忽略，早前更有長者險些於該處發生意外：「第一次行到那個位置，覺得幾『陰濕』。」該梯級距離接駁街道的樓梯只有一步之遙，他直言不明白為何會突然出現一級：「最理想是可以把它填平。」

曉光街升降機及樓梯的共同出口處前的梯級未有明顯提示，容易被途經的行人忽略。（陳蕾蕾攝）

張敏峯認為，最理想的情況是可以此處把它填平。（陳蕾蕾攝）

張敏峯表示，曉光街通往升降機塔的路上，路中心有一大型電箱，對輪椅使用者來說是一個障礙：「那個電箱太大了，推輪椅或駕駛輪椅過都不太方便，如可搬入一點就會更好。」他表示已去信政府部門，建議將電箱移到其他位置，亦將去信其他政府部門，反映早前收集到街坊就升降機的意見。

張敏峯為2019年區議會選舉觀塘區曉麗選區候選人，同區另一候選人為蘇麗珍。