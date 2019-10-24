【逃犯條例】不做警察生意　為示威者拒絕領獎　洗車俠：做嘢順咗

6月9日百萬人湧上街頭反對修訂《逃犯條例》，政府表明繼續進行立法會二讀，激發起6月12日金鐘大規模警民衝突，為連場激烈的反修例示威掀起序幕。示威現場之外，硝煙更蔓延至各行業中。6月13日，提供上門洗車服務的手機應用程式公司「洗車俠」，率先在Facebook專頁上，表明拒絕接受來自警隊宿舍或警局之預約，同時當員工發現車主明顯是警員，同樣會取消訂單。 直至今日，多間商舖也陸續就運動表態取向，亦有網民發起幫襯支持示威者的「黃店」，和抵制支持警察的「藍店」活動。洗車俠沒有受惠，反失去了警察客戶。老闆沒有羨慕被「懲罰」的食肆，更處之泰然的說，「換返嚟係同事覺得舒服咗！」

一股商戶作出政治表態的熱潮，始於6月，而「洗車俠」可謂領頭羊，走進了這個黃藍分明的格局之中。洗車俠於2015年成立，它是一個手機應用程式，讓車主與洗車人員配對，然後上門洗車。洗車俠的服務紮根香港，他們明言只做香港生意，又不時於Facebook專頁就社會事態發聲。

今年六月，反修例運動一發不可收拾，就在6月12日的大型警民衝突之後，洗車俠斷言：「不再做警察生意」。

六月反修例運動之初，他們一眾員工也沒有想到會發展至今天的狀況，還打趣列印了一張「賭盤」，開玩笑說猜今天警方會不會放催淚彈，「現在晚晚都放啦！」Leo笑說。這張「賭盤」，就貼在手繪洗衣俠圖畫旁邊。 （廖俊升攝）

員工曾遭警察客戶辱罵

洗衣俠的主場，位於觀塘一間工廈內。這裡是個充滿活力的辦公室，員工多數是二、三十出頭，這裡沒有「波士房」（老闆房間），員工座位也是十分開揚沒有屏障，噠噠打字聲響遍寫字樓，員工時刻談笑，牆上的黑板則寫滿了開會內容，毫無隔膜。「拒警」如此重大而又牽涉政治的決定，這班員工又會否支持？記者一問，Leo即席向在座同事查詢意見，同事們聽畢笑言：「應該冇人會唔支持。」

俗語有云：「槍打出頭鳥」，洗車俠算是首批表態「拒警」的商戶，難道又不怕受到異見者滋擾？洗車俠老闆Leo直言，最初有所顧慮，但與拍檔討論之後，決定高調表態。「打開門做生意，正正當當，等於一間餐廳，我唔俾你入來食，我有權架嘛。」Leo說，洗車俠的Facebook專頁也因此而多了一些不明人士的負評和謾罵留言，但慶幸設計程式的時候，已經杜絕了落假單的問題，「因為我們要先付錢，如果你俾咗錢嚟玩我，咁我抵俾你玩啦！」

決定非一時意氣

「去年8月已經說過一次，啲客請不要常常爆粗鬧我哋啲同事，好大部分都來自警察宿舍，當時我們就括住說『負責維持治安嘅某啲職業』。」他說，拒做警察生意，並非一時意氣或是因反修例運動義憤填膺，而是營運時發現，警察客戶的確是特別難以應付，所以到今年「6.12」之後，他們便作出此決定。「如果有好警察，14年都應該辭咗職㗎啦！」Leo說。

洗衣俠辦公室的員工們都十分年輕，彼此相處也十分融洽。這裡沒有房間，Leo坦言不需要這樣的隔膜。 （廖俊升攝）

IT寫App創業 先創「衝廁」再辦「洗車俠」

現年37歲的Leo，做了11年IT行業，07年創立自己的公司，也開發了手機應用程式「Toilet Rush 衝廁」，使用者眾，取得初步成功。「衝廁」故名思意就是為了一班急著找廁所的人而設計，免費提供了全港2,000多間公共廁所的位置，比起政府的公開數據更加多。「食飯有Openrice、睇戲有HKMovie，咁我不如做廁所App，你見到廁所喺App唔出現，你報俾我。」

「衝廁」雖然取得成功，但其餘的Apps多是曇花一現，只歷短暫熱潮便遭社會遺忘。他笑稱自己想的是「屎坑橋」，覺得總要找到一個「Long lasting，大家記得，而且係service」的手機應用程式，讓香港人在全年365日大家都會用得上它，攀上事業的另一個階段。

這個轉捩點，就在2014年發生。當時Leo搬到沙田第一城居住，該屋苑的停車場並不能洗車，最近要到旁邊的油站才能逐次洗車。「有次Weekend我落街，咦，今日係咪入油大特價呢？排咗廿幾車喺到。洗一架車都四個字，排廿幾架咪幾粒鐘？」當時他心裡默念，既然這裡的居民都要花時間到外面洗車，不如就辦一個上門洗車的服務的手機應用程式。

與耆康會合作 教退休長者接單洗車

他花了一段時間學習洗車和汽車美容，又參考了外國的「無水洗車技術」，應用於各個不能洗車的屋苑停車場內。「嗰陣仲喺自己屋苑派傳單。」「洗車俠」在2015年開始正式接受預約，更與耆康會合作，Leo親自教導長者員工洗車技巧，再讓一班長者能夠像Uber一樣接工作，拿著公司派發的工具，前往客戶處洗車，再得到該訂單的大部分利潤。「幾隨心，鍾意接就接，有人鍾意一星期接一單，對長者來說算是消磨時間、有嘢做又有錢收。」洗車俠的受訓人數共有150至170人，當中大概80至100人為長者。到18年頭，洗車俠更加取得了社企的資格。

創業初時，他們曾以即日落單即日洗的方式營運，但做到有人落單沒有人手工作，最後要退錢。「好多客但冇人做，出事，好多人但冇客又出事，係左右腳行，夠人就谷單，單多就谷人。好難有爆炸性增幅，Set左Capacity Limit，根據有幾多人手去限做幾多客。」 （廖俊升攝）

發出「拒警」聲明 有警察客戶故意隱藏身分落單

後來洗車俠業務蒸蒸日上，做到每日數十訂單，但在「拒警」聲明一出，他們即時失去了不少的警察客戶。然而，卻被他們發現，有疑似警察特意隱藏身份，再作預訂的個案。「幾個月前，他車上玻璃明明貼住『警察遊樂會』幾隻字，我哋公佈不做警察生意之後，佢搣咗喎！」他明言會繼續做這類客人的生意，說當有證據時會堅決拒絕訂單，「但佢都搣咗，咁都要做⋯⋯」

洗衣俠是一個像Uber的配對平台，讓車主在App上，配對空閒的洗車員工，然後員工會上門為車主洗車，將洗前、洗後的車輛樣子，拍照放到App上。 （廖俊升攝）

有獎不領 只因主辦方批評示威者

最近，他們獲得了香港中小型企業總商會的《友商友良》嘉許，但查探後發現，商會會長曾發表批評示威者破壞法治的說話，令他大吃一驚，隨即宣佈退出競逐獎項。他解釋，這個嘉許狀主要勉勵做好人好事的初創企業，而他們早於2016年已入紙申請，惟一路無細心探究商會的背景，「其實都麻麻哋記得佢，之後搜尋中小企總商會，有什麼要注意，篤上去就知出事！佢個Website一嚟就係主席的話，最大個問題係同我們的Core Value差太遠。」後來他收到一名報稱是商會人士的女士來電，指摘他將嘉許信及會長的話放上Facebook上，要求刪取相關資料，但遭Leo拒絕，「我寄信給你取消獎狀，你會否都以書面回覆我們？如果真的不合規矩，可能真牽涉私隱的話，我咪做囉。」

Leo直言，這四個月裡，可能有人沒有心情去街，或特意駕車外出洗車，都會讓他們的生意提升，但沒有顯著增加；而一些警察客戶，就沒有再找他們。 （廖俊升攝）

網民發起幫襯黃店行動 洗車俠無受惠亦無怨言

時至今日，黃藍壁壘分明，多家商舖表態立場。最近有網民發起「懲罰黃店」活動，以金錢支持一眾反修例小店，多數受惠者均是食肆。洗車俠的Facebook專頁的讚好人次大增，但Leo坦言實際上生意並無顯著加減，「換返嚟係同事覺得舒服咗，Office同事都係後生仔，CS都係，掂少咗比較麻煩嘅客人，做嘢都順咗。」他解釋，車輛服務始終不是必需品，就算有車也不一定常常用到洗車服務，所以生意沒有增加或減少。Leo沒有「葡萄」，道出「各有各做」四字真言，再一聲：「我哋咁做唔係為咗生意」擊破一切「抽政治水」的指控。

「有一晚有兩姊妹，部車俾防暴撞花晒，我哋都尋人，你哋直接搵我哋啦，我哋幫你搞返靚㗎車佢。最後佢哋都搵返我哋，但最終都係婉拒咗我哋。」Leo說，不同行業各施各法，為香港站出來，「你係五金，咪賣吓口罩防釘鞋……要清算，全香港都清算㗎啦！」即使有機會面對白色恐怖，他也無怨無悔。