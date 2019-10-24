【花園大改造】大草地、最靚公廁播流水聲　梳士巴利花園項目獲獎

尖沙咀是九龍區的中心地帶，海旁位置除了深受遊客歡迎，亦在鬧市之中提供了一個喘息空間。其中位於海旁的梳士巴利花園，近年獲「大改造」，搖身一變成為了充滿藝術氛圍的全新公共空間。 這個項目更在早前獲得本年度的建築測量師大獎，走入花園，映入眼簾的是橢圓形大草地，周邊的設計雖然簡約，細微之處卻是別出心裁，讓昔日未被充分利用的空間得以善用。負責的項目總監表示，只要做到「以人為本」，都市綠化其實並沒想像中般困難。

新世界發展有限公司高級項目總監董正綱。（呂諾君攝）

座落於文化中心旁的梳士巴利花園，於1997年已經落成。數年前尖沙咀海濱優化計劃因諮詢和招標問題在社會上引起爭議，但項目之一的梳士巴利花園經過翻新後，於2017年11月重新啟用時獲得不少好評。新世界發展有限公司高級項目總監董正綱憶述，開幕當日雖然沒有大肆宣傳，但很多市民自行湧入花園，在柔和的燈光下「搵位」觀賞一無望際的維港夜景，「以前(舊梳士巴利花園)嘅設計理念冇咁多元化，成個花園會比較隱蔽，就算啲人嚟到，可能都未必知道原來咁近海濱。」

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人與海港的距離拉近

過去梳士巴利花園設計較為封閉，雖然臨近海邊，海景卻被樹木遮蔽；新的花園多處都運用了可持續發展的概念，它以橢圓形的大草地為中心，亦重新設計了一間玻璃屋，即使隔着一條馬路，已可將海景透視出來。團隊希望，花園可將人與海港、天空的距離拉近，因此在鄰近星光大道的位置設置了一個表演台，日後或會將之開放予公眾人士預約表演；平日該處則可讓遊人坐下歇息。到了晚上，花園內會亮起柔和的燈光，在確保行人安全的條件之下，營造一種浪漫氣氛。

除此之外，平日公園的公廁一向「令人卻步」，但梳士巴利花園的公廁卻別具一格，更被譽為「全港最靚公廁」。本地建築團隊LAAB將這裏命名為「茅室」，他們沒有採用傳統公廁設計，反而將自然環境元素帶進洗手間，除會種植植物，也會播放流水與雀鳥的錄音，並在室內用色柔和且多使用玻璃等材料，有利天然採光。男女廁內牆身各有以紙皮石砌出的尖沙咀歷史舊貌壁畫，而每個廁格門後，都有反映本地廁所文化的圖畫。

新世界發展有限公司助理項目經理盧靜兒（左）與新世界發展有限公司高級項目總監董正綱均指，獲得「建築測量師大奬2019」的可持續發展獎，對整個團隊來說是一個認證和肯定。（呂諾君攝）

可持續發展 開鍵在於以人為本

「其實好簡單，以人為本，以每個人的生活作為亮點，就可以有好嘅設計。」董正綱指出，他們在改造梳士巴利花園時，特意採用土生土長的植物，亦盡量保留原有樹木，牆身則多採用預製件，場內的設施則多用上環保木材，每張木椅並非實心，裏面放入了一些舊膠樽來穩定重量。董正綱表示，他們希望進行工程時能將對現場環境的破壞滋擾減至最低，又認為只要多留意細微之處，以用家角度出發，可持續發展其實不難做到，而測量師的角色，在於將建築師的意念化為實際。這個項目在早前獲得香港測量師學會建築測量組「建築測量師大奬2019」的可持續發展獎，對整個團隊而言，無疑是一個認證和肯定。