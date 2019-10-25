「遺‧盔」不違規　土瓜灣街坊回收棄置頭盔化成藝術品

工業用的頭盔，這數月對香港人來說，彷彿多了一重意義。反修例引發連串示威活動，衝突現場常有不少被遺下的頭盔，一個個沒有攻擊性的頭盔，本只用作防衛，如今卻成「違規」器具。近日有本地藝術家與土瓜灣街坊舉行名為「遺‧盔」的藝術展覽及工作坊，在牛棚藝術村內展出近4,000個頭盔，並讓參加者一同彩繪設計。「其實我哋唔係特別想拎頭盔上街，但每次拎佢出去表達意見，永遠都係石沉大海。」活動發起人Peggy表示，希望透過展覽引起公眾反思，讓大家不要再置身事外。

本地藝術家Peggy Chan近日與土瓜灣街坊一同舉行名為「遺‧盔」的藝術展覽及工作坊。（呂諾君攝）

在牛棚紮根十年的本地藝術家Peggy Chan，約一個月前從街坊處得知有一批廢棄頭盔，數目約3,000至4,000個，全都沒有帽帶，部分出現崩裂，因此不能使用。她們估計是工廠的瑕疵產品，但不想該批頭盔就此成為廢物，因此產生了籌辦藝術展的念頭。展覽於今日（25日）開幕，屆時將有「願榮光歸香港」街坊大合唱的環節。

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轉化「遺盔」的意義 迷宮陣寓意721元朗事件

展覽將分為兩部份，第一部分為是頭盔製成的裝置藝術，不同顏色的頭盔編排別有寓意，例如其中一個裝置以大量白色頭盔代表「白衣人」；兩個轉了方向的深藍色頭盔代表兩名轉身而走的警員；剩下來的其他顏色，是手無寸鐵的市民。一個個的「頭盔陣」，呈現出一幕又一幕令人深刻的示威現場畫面。另一部分則是互動工作坊，Peggy他們在工作室內，提供頭盔讓參觀的人士重新繪畫，並可以帶走，但 Peggy特別提醒，「頭盔為非賣品，不能轉售，亦不得作工業或商業用途」。

「頭盔本來多數係工地工人用，唔應該係抗爭狀態下的東西。 」或者說，本來說不應該有所謂「抗爭」，Peggy指，前線示威者遺下來的頭盔，不應只有遺憾，因此與街坊合作，將它們轉化成另一些意義，「我自己整一件藝術品出嚟係冇意義，但凝聚到街坊一齊參與，大家諗多啲、傾多啲，呢種合眾精神，係現時最需要嘅嘢。」

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街站聚街坊 work shop 內煮飯

在牛棚工作多年，Peggy指，感覺這個空間與外界沒有很多聯繫，雖然近年由需要登記改為可隨意入內，但街坊仍不會隨便入來。自反修例風波開始，她曾發起「一人一信致特首」的行動，豈料竟能收到數百封信，「土瓜灣呢個社區好似好深藍，但原來有好多街坊好有心。」她表示，之後亦有不定時擺設街站和社區放映會，凝聚到不同年齡層的街坊。

芮先生和Patrick是其中兩人。他們表示，大部分的街坊都在telegram群組內認識，現時已有數千成員，「早前樂民新邨有個休班警察『兇』個後生仔，激發咗好多人出嚟......大家本身淨係諗住傍住小朋友，點知愈行愈前，而家出錢又出力。」芮先生和Patrick說，他們各人本身並不認識，各有正職，部分人常見面但只知網名。而為了今次展覽，他們下班後不少時間都會在工作室內，有天有人帶來飯煲，開始了一起煮飯的習慣，猶如一家人。

「兄弟爬山」 無懼白色恐怖和「左膠」稱號

「街坊都會擔心，咁多個頭盔，會唔會被人話煽動啲咩；又或者會有人話做藝術展好『左膠』，但我哋覺得唔使諗咁多。」Peggy指，今次的活動純粹是意見上的表達，雖然白色恐怖情況愈來愈嚴重，她更希望參加者能一同思考，到底是否需要害怕。她慶幸牛棚內，仍有充足空間讓他們作不同藝術。而展覽過後未用過的頭盔將作為藝術物料，未來再視乎有可作甚麼用途。

展覽詳情：

日期：2019年10月25日 至 2019年11月6日

時間：早上10時至晚上10時

地址：九龍土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村

開幕：

「願榮光歸香港」街坊大合唱

日期： 2019年10月25日（星期五）

時間：晚上8時

地點：牛棚藝術村空地

彩繪頭盔工作坊：

日期：2019年10月25日至11月15日（逢星期三及五）

時間：晚上7時30分至9時30分

地點：牛棚藝術村8號工作室

*（其他日期及時間，不定時開放）