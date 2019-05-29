【紅磡KOL】傘後組織紅土家　拒口號式政治　用愛硬撼蛇齋餅糭

在紅磡及黃埔之間的鬧市街頭，幾個年青人每周二早上都在此設街站，為街坊免費量血壓、填表格。設街站已有一年多，街坊對他們開始有些印象，長者及外傭更早早來到排隊等候服務。 他們是地區組織「紅土家」，成員都是區內的居民或讀書的學生，年齡都不超過四十歲。幾個年輕人經歷了雨傘運動，無懼政治低潮，兩年前開Facebook專頁、成立組織，決心服務社區。 他們認真翻查紅磡的歷史碎片，希望讓居民重新認識本區。又在建制主導的區議會，細讀區會文件，帶動議題討論。著緊，只因為紅磡是他們居住的地方，他們希望這裡變得更好。「如果有更多關心社區的人，走出來用自己方法服務自己社區，（香港）已經好不一樣。」 攝影：歐嘉樂

後雨傘時代 真誠服務社區

「紅土家」共有七位成員，其中楊曉東（Chris）和虞雋寧（Calvin）現年不過23歲。二人剛從理工大學香港專上學院的應用社會科學副學士畢業。2014年時他倆剛升讀大專，便參加了人生第一次街頭抗爭，親眼目睹928警方施放催淚彈驅散人群。虞雋寧說：「爆催淚彈嗰個畫面，呢一世都記得。」運動過後，他一直思考政治、議會為何物，希望在遊行、集會以外還可以做些甚麼，於是萌生成立組織的念頭。

楊曉東則在傘後兩場區議會及立法會選舉才有所「頓悟」，認為自身或做得不夠好。「到底服務社區係點？」但真正啟發他的，是居所附近的重建項目。當時他和居民成立重建關注組，翻查圖則，拆解官方文件，接觸重建戶，又與局方周旋，希望帶來少許改變。「我哋要盡力關心一件事，先叫圓滿。」這次經驗令他決心與同道人成立地區組織，真誠服務由出生至今也居住的社區。

楊曉東（左）和虞雋寧（右）是同學，與葉健榮（中）本來並不認識，因為參與社區事務經常踫面，後來一同與另外四位成員創立「紅土家」。

社區主任葉健榮比另外兩位成員稍稍年長，從事貿易行業，自稱普通文員白領。他說過往沒有政黨背景，也不曾主動接觸政治，2014年卻被「唔怕蝕底，犧牲為香港」精神感動，希望對香港、對社區有所貢獻，便到非政黨組織做義工，服務弱勢社群。

當時他想：「做咁多嘢，點解唔返去服務自己社區？」於是他回紅磡區，當所住屋苑的業主立案法團主席，監察法團運作，又認識了楊曉東和虞雋寧等人，一同成立「紅土家」。

很多傘後組織在選舉前急速成立，他們卻花了頗長時間，就組織的目標、價值、願景達成共識，所以在2017年前才成立組織。

議題不預設立場 拒絕跟隊重思考

「紅土家」主力關注區議會議題。他們會先分析區議會冗長的文件內容，製作圖片，再在社交網站上發文諮詢居民意見，希望令議會資訊更落地。但他們強調在討論地區議題時，只會呈現資訊細節，不會預設立場。

虞雋寧解釋，本港過去數十年的地區工作及社區服務，都是由區議員「灌輸」居民立場，居民「跟隊」決定支持或反對，雙方卻未有解釋支持或反對的原因，喪失討論、對話的空間。「我哋最唔想就係咁。」他們異口同聲說。

他們希望激發居民思考，全面收集意見。「唔再係以前宣傳式、口號式，我帶訊息畀你，你要跟我。而係我畀事實你，你畀立場我，我再幫你反映。」

不少區議員會標榜「成功爭取」某項政績，或「強烈反對」某個議題。紅土家亦不贊同這種做法，「講到尾呢啲都係大家納稅人嘅錢，個件事合唔合理、動唔動工，都要所有人有共識先做到，而唔係靠一個人推動或反對。」（紅土家Facebook截圖）

例如，他們一直跟進紅磡海濱都市公園發展，數次設街站，向居民講解外國不同海濱規劃例子及其利弊，如單車公園、海濱長廊、嬉水公園，又加入互動元素，讓居民動手畫出想像中的公園模樣。在收集居民多元意見後，交予建築師撰寫報告，再提交局方及區議會。不帶立場前設，成功激發居民思考到底想要怎樣的一個海濱公園，「社區想像應該係由佢哋（居民）去決定，而唔係我哋話一就一、二就二。」楊曉東指出，這種諮詢方式，令居民感受到原來自己有份參與規劃，日後會更主動跟進議題，從而更熱情關心社區事務。

細讀老區歷史 拉近社區距離

除了關注區議會議題，「紅土家」成員亦不時到圖書館查找參考書，在檔案館翻看舊報、舊相，嘗試整理紅磡及土瓜灣的歷史片段，讓居民更認識當區，探索當區未來發展。

自19世紀中後期開始，紅磡已有英泥廠、造船業等重工業，1868年，黃埔船塢公司於紅磡設立船塢。19世紀末，九龍區已是當年香港的重工業中心，紅磡成為九龍第二大的人口聚落，大概住有五、六千人。中華電力更於1921年在船塢旁的鶴園興建發電廠。

他們認為紅磡發展反映了香港的歷史變遷，與香港人有關。「紅磡、土瓜灣比起以往會唔會褪色呢？比起以前可能冇咩人理，淨係得一個舊區形象。其實重新包裝過，大家都有興趣、動力了解更多。我自己住係度，都好想知道呢到以前係點。」

他們希望透過讓居民認識當區歷史，拉近社區關係。

他們發現百年前，在未有大環山游泳池前，大環山以北的海灣曾是海浴場。1928年前，政府展開工程移開礁石和大型石頭，將大環山以北的海灣規劃成海浴場。政府更開辦了由尖沙咀天星碼頭到大環海浴場的公車服務 ，頭等收費為兩角，二等為一角，每天下午每15分鐘一班。但在1964年一次颱風襲港後，海浴場損毀嚴重，由於修葺費用高昂，而且當時政府計劃發展紅磡海濱，海浴場被逼停業，直至1977年被新落成的大環山游泳池取代 。

「呢啲唔好話我唔知，連我阿爺佢都未必知。」在線上呈現歷史面貌後，他們又在線下舉辦歷史、文化、藝術導賞團，希望拉近居民與社區的關係，享受留在社區。「唔好放假就去旺角、尖沙咀，其實呢區都好多嘢可以玩、可以發掘。」

紅土家未有會址，所有物資都存放家中，每次設街站都是大工程。

或考慮參選 愛是最大資源

九龍城區議會目前有20個議席屬於建制派議題，佔絕大多數，僅有4席屬非建制派。葉健榮指「紅土家」不會與其他團體比較資源，因為他們有熱心和魄力，「家訪派冷衫畀老人家，唔係擺低就走，會坐低傾半個鐘、一個鐘。」

作為新興地區組織，「紅土家」資源不多，他們沒有固定會址，街站所需的枱櫈都寄存在家中。更沒有由銀金實彈堆砌的「蛇齋餅糭」，全靠有心人或企業捐助物資，再轉贈街坊。他們也沒有資源舉辦太多活動，所以選擇開街站，為街坊免費量血壓，外傭亦能受惠。「用愛去突破資源框架。」

他們其實並不否定「蛇斎餅糭」的方式，認為日後有資源亦會做，但目前靠有心人或企業轉贈。「我哋會話返唔係我哋資源，我哋做嘅係轉贈工作，唔係籠絡人心。因為我地最初目標都係資源共享。」

他們表示，或會考慮參選今年11月區議會選舉，希望爭取更大公權力服務街坊，例如更快取得區議會資訊、更快得到政府回應、及更容易申請使用場地。但他們強調目前工作集中社區服務上，重視與街坊建立長遠關係，不急於講求支持與選票。

地區傳統勢力是否不能撼動？他們相信只要有更多關心社區的人走出來服務社會，結果已不再一樣。「難就唔會難嘅，都係講返本身理念，到底我哋有冇做夠、做足呢件事（社區服務）？」