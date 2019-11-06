【得如酒樓】結業七年再傳翻新　酒樓舊址或改建成老人院及商舖

結業至今丟空七年的油麻地得如酒樓，近日再傳出新動向，有人指酒樓舊址近日有人出入，或終迎來翻新。記者到場視察，發現酒樓大堂已放滿裝修工具及雜物，有在附近開檔的工匠指，酒樓翻新過後，將改裝成老人院及其他商舖。

屹立油麻地上海街近百年的得如酒樓有「九龍最後一間老茶居」之稱，以保留了舊式裝潢、飲茶文化聞名。2012年11月尾酒樓結業當日，其黎姓老闆於曾揚言會投資數百萬裝修翻新酒樓，惟至今仍未見動靜，而酒樓舊址亦於今年6月易手。翻查土地註冊處資料，酒家所在的得如樓大廈地舖及1至4樓全層，於月前獲財團斥資約1.82億元購入，當中地舖成交價約為7,000萬元。

得如酒樓所在的大廈外牆現時搭起了棚架。（林振華攝）

記者今午曾到現場視察，酒樓所在的大廈外牆現時搭起了棚架，地舖亦拉上了鐵閘，舖內未見有工人影蹤。酒樓大堂至今仍能看出當年的格局，「歡迎光臨」四個大字未從牆上除下，惟四處已積滿灰塵，亦放滿了裝修工具、頭盔。有在附近擺檔的圖章匠指，約兩個月前開始有工人出入酒家舊址，收拾雜物，又稱舊址裝修過後，酒家的上層會改為老人院，而地下大堂則將改裝成地舖。

事實上，得如酒樓曾多次傳出翻新消息，今年1月有工人出入酒樓舊址，搬出酒樓椅凳、多塊大型圓桌木板、屏風、木架等大量傢具，並丟棄傳統手寫餐牌、瓷器碗碟等物品，當時有工人指，清理好雜物後，就會重新裝修舊址。記者曾向酒樓負責人查詢，他當時指酒樓因涉及家族爭產官司而丟空多年，但官司經已完結，酒樓亦快將有新動向。

得如酒樓今年1月曾傳出翻新消息，當時有工人出入酒樓舊址，搬出酒樓椅凳、多塊大型圓桌木板、屏風、木架等傢具。（資料圖片／陳諾希攝）

根據資料，得如酒樓曾為黎氏家族打理，第三代少東黎浩楷於1996年去世後，家族陷入爭產官司，至2008年方告和解，惟酒樓資產分配一直拖延至2016年仍未解決，當時涉及油麻地上海街378號三個地舖的資產高達7,000萬。