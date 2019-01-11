【得如酒樓】丟空七年開閘大掃除　街坊執舊碟　負責人：有新方向

擁有近百年歷史、曾被稱為九龍最後一間老茶居的得如酒樓，自2012年拉下鐵閘結業後，七年來大門緊緊閉上，昔日輝煌畫面不復見，霓虹燈招牌何止熄滅，更被拆下。 近日酒樓鐵閘竟然倘開，但街坊聞不到大包、燒賣的香氣，反倒見着一個個裝修工人將上世紀典雅古舊的傢俱搬走，古舊的碗碟、餐牌隨處遺棄在門外的垃圾斗。有負責人表示，得如酒樓將重新裝修，農暦新年後或有新打算，但未肯透露日後是否經營酒樓。 百年老店換新顏，或許對該區帶來新景象。但近日舊式傢俱遭一一丟棄，令網民惋惜，直言「寶貝當垃圾」，老街坊駐足觀看，也不忍嘆道：「嘩！掉晒啲嘢好浪費啫。」

工人將大量傢俱運走。（陳諾希攝）

得如酒樓翻新的傳聞已非第一次，但都只聞樓梯響。位於油麻地上海街378號的得如酒樓，自上世紀20年代起營業，直至2012年11月尾結業。結業當日，黎姓老闆曾言花費數百萬裝修翻新，結果還是不了了之。

工人清理雜物 特式傢俱、餐牌一掃而空

今午記者再到現場視察，發現酒樓鐵閘打開，地下大堂殘破不堪，地面佈滿塵埃，多名工人在大堂推着手推車工作，忙個不停，並陸續在酒樓內搬出大量傢具，包括酒樓椅凳、多塊大型圓桌木板、屏風、木架等，一些具特色的傳統手寫餐牌、瓷器碗碟亦被丟棄，門外一個垃圾斗差不多被塞滿。裝修工人表示，將會在此清理兩星期，今日是第五日工作。工人指清理雜物後，會重新裝修。

負責人：官司了結重新打理 未透露是否經營酒樓

一名負責人表示，酒樓丟空多年，全因涉及家族爭產官司，現時官司已經了結，故再重新處理大廈的業務。他指，農暦新年前將會一至七樓打掃好，但不肯透露日後有何打算，只推說將有新方向：「好快你哋就知啦！」

工人將大量傢具運走，棄置在門外的垃圾斗中。（陳諾希攝）

酒樓鐵閘打開，地下大堂殘破不堪，地面佈滿塵埃，多名工人在大堂工作。（陳諾希攝）

老街坊門外緬懷舊時光 網民：「寶貝當垃圾」

而記者採訪期間，油麻地不少老街坊亦在門外駐足圍觀，似乎在緬懷昔日時光，有一名老伯眼見大量物件丟棄，直言：「嘩！掉晒啲嘢好浪費啫。」有網民表示，酒樓翻新，工人大量丟棄舊式酒樓的物件，直言是「寶貝當垃圾」。但民間亦不乏識貨之人，網民補充近日門外已雲集不少街坊及收藏家，在徘徊「尋寶」，一些完好無缺的傢具，更會被收賣佬取走。記者所見，垃圾斗內主要是一些木製傢具，以及一些點心紙，街坊直行直過，乏人問津。

舊式茶樓碩果僅存 得如酒樓機動遊戲讓小童趨之若騖

香港地舊式茶樓買少見少，九龍最後一間得如酒樓結業後，幾乎僅餘開業百年的蓮香樓依然屹立在港島。相比蓮香樓，得如酒樓走比較平民路線，顧客多為基層市民。以往油麻地的運輸工人、地盤散工上班之前，都會在得如酒樓飲早餐、食大包，叫個盅頭飯果腹。據知，得如酒樓在60年代大翻新，裝修後室內空間更為闊落, 添加了龍鳳雕塑等裝飾，其入口處供兒童玩耍的機動遊戲飛機，還有那部老爺升降機，也讓大人小童趨之若騖。老茶客憶述，以往到飲早茶，負責拎大水煲斟茶的「茶博士」還未上班時，茶客更可自行沖茶。

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家族爭產官司糾纏多年 上海街三地舖涉7000萬

擁近百年歷史的得如酒樓由黎氏家族打理，惟自第三代少東黎浩楷因病去世後，便陷入家族爭產官司。翻查資料，1993年黎浩楷與黃愛琼結婚，當時黃帶着前夫所生的兒子蘇念祖入門。及後1996年黎浩楷逝世，黃愛琼取出一份遺囑，內容指黎浩楷生前承認繼子蘇念祖為合法繼承人，可享受親生兒子的一樣繼承分配。但黎浩楷的兄長黎浩栢及姊姊黎樂儀質疑遺囑有偽造成分，雙方一度興訟，及至2008年雙方和解，但就酒樓資產分配卻一直拖延至2016年仍未解決，當時涉及油麻地上海街378號3個地舖的資產達7000萬。