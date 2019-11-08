【沙田奪命火】消防設備去年底完成年檢　承辦商稱已易手

沙田豐盛苑富盛閣昨（7日）凌晨發生奪命火警一死兩傷，26歲《100毛》女編輯及主播銀紙彤（藝名）命喪火海，其父母獲救送院。消防處指起火樓層消防喉轆沒有水，惟大廈的消防栓系統卻正常運作，大廈的消防設備年檢於去年12月完成。 記者到富盛閣其他樓層的消防喉轆視察，旁邊貼有一承辦商的貼紙，該公司職員指完成去年尾的檢查後，已不再擔任富盛閣的消防承辦商。記者向管理公司查詢有關大廈新消防承辦商的名稱，惟暫未有回覆。

區議員：富城於2016年起接手管理

沙田秦豐選區議員陳諾恒指，豐盛苑三座大廈由同一業主立案法團及管理公司富城物業管理有限公司負責，其中富誠為於2016年起接手啟勝管理服務有限公司負責大廈管理。陳諾恒指已去信要求法團及管理公司交代事件，並促請盡快為大廈及其餘座數檢查消防設備是否正常，暫未獲回覆。陳諾恒為今屆區議會候選人，同區其他候選人包括魏志偉及李詩詠。

住戶：擔心消防喉無水問題

住戶李先生認為，現時大廈的管理公司質素一般，於2016年更換公司後感覺水平比過去「差少少」，亦有維修工程曾經拖延，但未有為意消防系統是否正常運作，李先生指自己亦不清楚消防喉如何使用。李先生指當知道火警樓層的消防喉無水後亦會擔心，但指平時不會刻意留意這種情況，日後會多留意消防喉能否正常使用。

住戶李先生指，知道大廈消防喉無水後感擔心。（余睿菁攝）

承辦商去年12月年檢

記者昨午（7日）到富盛閣11樓視察時，發現消防喉轆旁張貼有消防承辦商「帝京消防有限公司」的貼紙，內容顯示該公司於2017年12月15日作出檢查，而下次檢查日期為2018年12月14日。記者致電帝京查詢，該公司職員指完成2018年尾的檢查後，已不再擔任富盛閣的消防承辦商。

按照今早新界東消防區長洪重穆指，消防設備年檢於去年12月進行，當時發現有輕微損壞，玻璃手爛、警鐘有輕微損壞，但相關損壞部分已於2019年7月完成時維修。記者再向富城物業管理有限公司查詢有關大廈新消防承辦商的名稱，惟富城暫未有回覆。

現行規定每12個月檢查一次

根據現時《消防（裝置及設備）規例》的規定，消防裝置或設備的擁有人須由註冊消防裝置承辦商每12個月檢查消防裝置或設備最少一次。承辦商在完成檢查後14天內，要將檢查證明書的副本送交消防處。

而消防處轄下的消防設備專責隊伍，專門負責處理有關消防裝置的問題和投訴。當收到由註冊承辦商發出「有損壞事項」的消防裝置證書時，消防設備專責隊伍會以風險為本的方式對相關的大廈作出巡查。至於在「沒有損壞事項」的消防裝置證書中，消防處會經電腦隨機抽樣稽核有關的裝置，抽查率約為５％。

過去至少有兩宗消防喉無水 惟消防調查發生運作正常

本港過去多次火警中，亦曾有住客發現消防喉轆沒有水，無法救火。惟消防經調查及測試喉轆系統後，均發現運作正常，不排除有人操作不當令消防喉轆無水出。但今次豐盛苑火警中，在場撲救的消防員證實消防喉轆無水，需即時使用大廈消防栓救火。而涉事大廈於2018年12月曾通過消防年檢，消防表示將安排消防設備專責隊伍跟進及調查。

2019年3月，沙田大圍新翠邨新傑樓11樓一單位發生火警，有住客曾嘗試使用消防喉轆撲火，卻發現無水射出，惟有撤退。消防處調查後證實大廈消防喉水泵早前發生故障，正等進行維修及更換零件。而當時大廈已貼出通告，並公布維修工程進行期間，全座消防喉轆等設備須暫停運作。

2018年4月，寶林邨寶智樓10樓發生火警，有住客一度使用走廊的消防喉轆救火，豈知發現消防喉轆無水。但事後消防處發言人指，火警中消防人員曾使用肇事單位附近的喉轆及樓宇的消防栓進行滅火工作，故證明消防栓及喉轆系統運作，包括水壓及火警鐘等一切正常。故此，消防不排除有人操作不當致令消防喉無水。