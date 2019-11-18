【區議會選舉】落區逾年　法規調查主任挑戰何君堯　跟進地區議題

「市民的眼睛是雪亮的。」任職銀行法規部調查主任、37歲的盧俊宇，總把這句掛在口邊。今屆區議會選舉前夕，本港多區烽煙四起，對立嚴重，超過200名素人因反修例而參選，在屯門土生土長的盧俊宇早於去年初已落戶樂翠，政綱表明共建和諧社區。在民生議題上，盧俊宇坦言與當年何君堯政綱所爭取的事項──西鐵南延線、反對龍鼓灘填海計劃，甚至爭取蝴蝶灣增設寵物公園都幾近相同，「證明何生四年來也處理不到這些社區問題」。師承陳樹英，選擇在民主黨前輩何俊仁盤踞多年的樂翠出選，面對的對手是近年極具爭議性的何君堯，近期示威持續，社會對立嚴重，社區安全成了市民最關注的事項，「是否要再選出一個令社會更分裂的區議員？市民的眼睛是雪亮的」。

盧俊宇（右）坦言，現時社會對立嚴重，關心社區安全問題。（王譯揚攝）

四年過去，現任區議員何君堯成為一個具爭議性的人物，對於選情，盧俊宇表示「相信市民眼睛是雪亮的」。 （王譯揚攝）（王譯揚攝） 反對明日大嶼及龍鼓灘填海 四年前，何俊仁在六人混戰情況下，將盤踞15年的樂翠區拱手相讓予何君堯，民主黨承認選舉失敗；四年過去，何君堯成為一個極具爭議的政治人物，「有街坊說後悔投給何俊仁，也後悔投給何君堯」，盧俊宇坦言，當年何的形象工程良好，成功在民主黨手上奪去議席，故今屆必須重整旗鼓。屯門樂翠選區範圍包括美樂花園、海翠花園、啟豐園及鄉郊地區。盧俊宇的政綱中，爭取西鐵南延線及西繞道，以及反對龍鼓灘填海計劃，也是何君堯上屆的承諾，「龍鼓灘填海是明日大嶼計劃下的工程，民主黨的立場很清晰，由始至終也是反對明日大嶼計劃」，他指若推行填海計劃，會迎來一連串污染問題，臭味亦會攻入民居，項目成本太高而回報率慢，實在沒有理據支持計劃，建議政府應考慮以其他方法例如以《收回土地條例》來增加土地供應。何君堯在立法會上曾表態，支持明日大嶼計劃，惟在同日發言又指，政府不應胡亂在龍鼓灘填海，「你話係咪自相矛盾？」 西鐵南延線遭運房局「走數」 西鐵南延線亦是盧俊宇繼續爭取的事項，他認為這是運輸及房屋局的「走數」項目。《鐵路發展策略2014》中，提出屯門南延線將西鐵線從現有的屯門站，向南延伸至屯門碼頭附近一帶，增設屯門南站，以改善現時屯門市中心南面社區如湖景邨、兆禧苑及悅湖山莊一帶的鐵路網絡之間的轉乘，初步預計在2019年動工，2022年落成通車，惟至去年初，仍未見有公眾諮詢，故黨友尹兆堅在立法會上質詢局長陳帆該項目的進度，獲回覆指部門經多番堪察後，發現通車有困難，但從沒有向公眾交代此事；陳帆更表示將要求港鐵在屯門南延線預留位置，作日後轉乘及接駁中部水域人工島鐵路，盧俊宇認為這更是逼市民「硬食」大白象工程，絕對需要緊密監察，避免市民為大白象工程「埋單」。除了大型基建，盧俊宇政綱內亦提出在蝴蝶灣增設寵物公園，以及啟豐園交通黑點等問題，「增設寵物公園是四年前提出的民生議題，至今仍是未有確實落成日期，為何這麼小事也處理不到？證明何生四年來也處理不到這些社區問題」，此時，他再補上一句，「市民的眼睛是雪亮的」。

盧俊宇在屯門區成長，小時候美樂站附近的小販攤賣什麼，他如數家珍，「串燒、雞蛋仔都好鍾意食」，說到小時候的屯門美好回憶，盧才稍稍鬆下眉頭。他其後畢業於中文大學經濟系，現時任職銀行法規部調查主任，並修讀港大法律系碩士課程，於2014年雨傘運動時開始涉足政治，從政起點從成長地屯門開始，翌年成立關注屯門社區民生的自發性民間組織屯門匯思，關注區內民生事項，以專業回饋社區。兩年後他再成立JR團隊（司法覆核團隊），並擔任召集人，透過司法覆核程序，監察政府或機構所做的決定是否合法，該年1月，他就時任政務司司長林鄭月娥事前未有進行公眾諮詢，便宣布興建香港故宮文化博物館提出司法覆核。去年1月，他加入民主黨擔任社區主任，同時落戶樂翠區，今年正式宣布參選，挑戰現任雙料議員何君堯。

「市民的眼睛是雪亮的。」 屯門樂翠區參選人盧俊宇

盧俊宇予人感覺斯文，曾有街坊擔心他「太斯文」難敵暴力風氣。（王譯揚攝） 不擔心紀律部隊宿舍成建制「票倉」 有指美樂花園部分單位為紀律部隊宿舍，對建制派候選人有利。盧俊宇坦言與這批街訪接觸過，他們均表示不想社會變得更混亂，希望社區能回復平靜。各區示威未有止息，區選又在即，近日候選人遇襲事件越來越多，盧俊宇上月亦曾被跟蹤及接過「死亡恐嚇」來電，要求他退選，否則有生命危險，其對手何君堯更在擺街站時，亦遭狂徒刺傷，需送院治理，被問及是否擔心選舉暴力，盧坦言，社區安全是居民最關注的事，「有街坊見到我都問，阿宇，你咁斯文，怕唔怕呀？」盧則對於自己「理性有立場」的形象感到自豪，「無論民生、政治，我們都忠於自己立場，不會向惡勢力低頭，但也不會主動與人爭執」。 話雖如此，社會對立嚴重，暴力有時候也會自己找上門，「不只自己，我擔心所有候選人的安全，與團隊反映過街站問題，擺便有機會有危險，但不擺就變成妥協」，最後盧的團隊秉持「人多就安全」的宗旨，每次擺街站均安排一定人數，亦派出較健碩的男士在附近作保護，也會舉機拍攝作阻嚇用途，「有次義工跟我說，派傳單時被人當場撕爛，義工默默把碎紙拾起，我覺得好自豪，正正就是我的選舉口號──為下一代，有愛有力量」，面對近月社會各種暴力事件，盧俊宇坦言，「是否要再選出一個令社會更分裂的區議員？市民的眼睛是雪亮的」。近日屯門爆出異味事件，有居民皮膚敏感，亦有貓狗不適，事後部門間互相推卸，令至今異味來源仍是個謎，盧認為追查最大責任在於政府，「因為這件事牽涉到社區健康、環境污染等問題，也是社區安全問題，絕對需要追查到底」。每當談及社區安全問題，予人斯文感覺的盧俊宇，總是收起笑容，態度嚴肅凝重。

盧俊宇坦言現時社會對立嚴重，擺街站時亦會特別注意團隊的安全。（王譯揚攝）

「是否要再選出一個令社會更分裂的區議員？」 屯門樂翠區參選人盧俊宇

何君堯是雙料議員，惟近年多次在公眾場合失言，又捲入元朗721白衣人事件中，成為極具爭議性的政治人物。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

盧俊宇對於自己「理性有立場」的形象感到自豪。（王譯揚攝） 相信數字 相信民情 面對的對手是大眾焦點何君堯，勝算有多高？盧俊宇形容自己讀經濟出身，相信數字，「我相信forecasting model（預測模式），今屆區選有兩個破紀錄數字值得關注，第一個是全港40歲以下的新增選民激增，這是政治、也是社會原因，相信他們都是理性選民，近月亦有不少街坊找我幫忙登記做選民，找得我也不會討厭我、票投建制派吧？」他表示，第二個數字則是200萬+1，「出來遊行的人，相信也不會再投建制」，他認為群情如此洶湧，對建制派的選舉部署亦有影響。盧俊宇相信數字，也相信民情，面對選情，他難掩緊張，但還是露出笑容，「市民的眼睛是雪亮的」。 盧俊宇為2019年屯門區議會樂翠選區參選人，同區另有參選人何君堯及蔣靖雯。

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