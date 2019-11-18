【區議會選舉】平民與建制貴族之戰　社工李嘉達落區培養公民意識

「請支持同樣是平民的候選人，達仔。」站在觀塘雲漢邨前，李嘉達邊向放學、下班回家的街坊遞上傳單，一邊如此介紹着自己──觀塘協康選區的候選人。介紹自己時，他總強調自己也是住在同一個社區、和街坊地位相等的平民，「住在你隔離屋的人，一定最了解你在社區中面對的問題。」他解釋道。 「其實協康一帶有很多社區問題。」小至冷氣機滴水、車輛違泊，大至崇仁街電梯塔故障頻繁、鼠患，李嘉達將之一一數出。問題困擾區內居民多年，看似令人束手無策，他卻說不代表無法解決，就鼠患問題來說，他說只需要將鄰近的垃圾收集站開放時間延長，就能減輕問題，「其實只要有些創意，很多社區問題都可以解決。」然後，他如此反問：「能選擇的話，為何選一個平民會比選貴族差？」

小至冷氣機滴水、車輛違泊，大至祟仁街電梯塔故障頻繁、鼠患，不同的社區問題都困擾著觀塘協康區的居民多年。（李穎霖攝）

不悲觀也不樂觀 尊重公民選擇

自九十年代從觀塘市中心北選區中分拆出來後，協康選區當選的議員一直屬建制派，而該區現屆議員是港區全國人大代表、觀塘區區議會主席陳振彬。在去屆選舉中，陳以近千票之差拋離另外兩位參選人，對無政黨背景的非建制派來說，「單挑」這樣的對手是一場硬仗。「一半半吧，不會悲觀，但也不會很樂觀。」在這場選戰之初進行的訪問，李嘉達未有如預期中的緊張感，話中仍帶幾分輕鬆：「我沒有太大的勝負之心，無論結果如何，都是公民的選擇。」

盼助新移民建立公民身份 「他們18歲後都有一票」

公民，李嘉達總是把這身份掛在嘴邊，對他來說是一個建構身份的核心。畢業於香港大學社工學系後，成為社工的他曾與同學成立地區組織「公民自主力量」，在籌組區內二手物品交換平台的同時，建立街坊的公民意識。而他的參選政綱中，亦提出了幫助新移民建立公民身份的政策，一個不少人都不敢輕易觸碰的題目。

「嗱！我要先說明，香港要取回單程證的審批權，政府也要檢討每日150個名額是否仍合適。」解釋清楚想法，他笑說：「不然會被人鬧死！」要成為香港人，在法律上只需在這片土地上住滿七年，但要成為香港公民，李嘉達強調，需建立香港人所維護的人權、自由、民主等核心價值：「因為在法律上，他們18歲後都有一票。」

要成為香港公民，李嘉達強調需建立香港人所維護的人權、自由、民主等核心價值。（李穎霖攝）

自己年少時也受惠於單程證的政策，3歲自內地移民到港與父親團聚後，便居於觀塘區。升上大學前，李嘉達說自己一直在區內學校就學，說是一天24小時都留在觀塘也不為過，故整個社區就有如他的家一樣：「有時候到鄉下探親後回來，踏入邨內感覺就像已經回到家裏。」

關注公義與良知

問起他開始關注時政的契機，亦即是人人都在說的「政治覺醒」，他並未馬上訴說學生時代是如何因通識科而「被迫」看新聞，反如此糾正：「所謂覺醒，不應用『政治』這詞。」在腦中搜尋到了更好的辭彙去演繹這概念後，他續說：「用『良知』會比較貼切。」在這非黃即藍的時代，他關注的是更根本的黑和白，也就是良知、公義。

決定落區出選，對李嘉達來說是一份無力感，以及一份對香港的愛使然。（李穎霖攝）

政改、反國教、雨傘運動，近年香港發生不少社會大事，但令李嘉達決定參選，卻是在反對修訂《逃犯條例》社會運動開始後，「很多很堅決、美麗的東西，都是在最差的經驗中誕生的。」他如此說着，憶述7月的觀塘區遊行起步不久，有人危站在大廈的邊緣企跳的事件。「我當時幾近情緒崩潰。」面對此情景，即使作為一個社工，他亦指自己當刻束手無策：「如果當時他真的跳了下來，我和站在下面的人真的甚麼都做不了。」所幸的事，危站的人最後走回安全的地方，而他亦開始反思自己還可以做甚麼，最後得出辭職參選的結論。

願花時間與異見人士溝通

然而，進入了區議會，可以為社會帶來改變嗎？對於這個問題，李嘉達也未找到答案，但他覺得驅使大家走出來的，或許就是無力感，以及一份對香港的愛：「當你很愛一個地方，即使你不知道怎樣做才有用，你還是甚麼都會嘗試去做。」自覺無法作為前線勇武派，但他卻說自己在思想上也可以很勇武。「我也可以深入父親的思想陣地，和他溝通。」而面對區內持不同意見的人，他說這份「勇武」亦派得用場。有人說，「人一藍，腦便殘」，但李嘉達說，持異見的人士不需要『死』，只需要多花時間和他們溝通：「這是最需要耐性的工作，但也要做，因為我爭取的世界中，也有他們存在。」

「居民就是老闆，如果區議員『唔做嘢』，那聘請他來做甚麼？」李嘉達如此說着，強調着每日落區的重要性。（李穎霖攝）

「如果區議員『唔做嘢』，那聘請他來做甚麼？」 觀塘協康區參選人李嘉達

出身於觀塘公屋區，李嘉達總把自己形容為一個平民，而對手是一個貴族。「我的對手是家住對面海、出入以私家車代步，有病也是去看私家醫生。」居於同一社區，了解街坊的實際生活情況、感知一致，彷如他在這場選戰中的優勢。「舉個例子，我有病也是去聯合醫院求診，親身經歷要等多久，而對方可能是看着手上的文件、數據才知道」。

資源運用問題令民怨累積

在基層較多的觀塘區，街坊總期望資源可以用於民生事項，然而早前區議會通過用五千萬建造音樂噴泉、被批評為「小白象」的工程，至今仍教人印象深刻。「不是說建音樂噴泉不好，在太古、半山這些地方，可能是一件好事，只是在觀塘不好，那些錢可以用在更好的地方。」民生問題一直未得到解決，加上資源運用方法受爭議，李嘉達說這些事情都令民怨一點一滴地累積：「社區中有愈來愈多聲音，說希望由一個了解他們的平民作代表。」

「居民就是老闆，如果區議員『唔做嘢』，那聘請他來做甚麼？」李嘉達一邊說，一邊打算着倘若當選要每日落區，甚至連辦事處都不租，實行以流動辦事處的方式，遊走在區內，讓居民可以接觸到自己，就如他一開始所說，解決社區問題需要創意：「社區需要的，是沒有框框的思考！」

2019年區議會選舉觀塘協康選區候選人為李嘉達及陳振彬。

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