【區議會選舉．太古城西】趙家賢成功連任　「香港人不能鬆懈！」

反修例風波下，2019年區議會選舉投票人數創歷屆新高。其中於11月3日，被人咬甩耳廓的太古城西民主派候選人趙家賢，以2846票對1714票，擊敗經民聯的丁煌，成功連任。他表示今屆選舉，反映出香港人向政府、北京以致國際，道出爭取民主的決心，惟過程十分艱辛，寄語：「香港人絕對不能夠鬆懈！」

趙家賢獲勝後，感謝所有支持他的年輕、中年及年長人士，包括首次投票的選民及專程由由外國回港投票的人，但他指今次雖然成功連任，惟過程艱辛，且有隱憂，他指其上屆當選的比率達七成三，而今屆只有六成三，其實反映出投票率高，亦不一定對民主派有絕對優勢，今次在建制派抹黑、造假的情況下，對手所獲票數亦有一定數量增加，所以「香港人絕對不能夠鬆懈！」、「香港人團結一致！」

趙續稱，今次選舉反映市民對於政府包庇警暴、專制、專權，作出強而有力的反對聲音，並向政府、北京以致國際，道出香港人爭取民主自由的決心。他指，現時政局下，議員不再只做社區小修小補工作，整個大環境下催生類近普選的區議會選舉，他除了會做好地區工作，亦會與其他盟友各司其職，做好民主工作，爭取「五大訴求」。他亦希望其他民主黨戰友均能獲勝，但現階段暫未能全面評估，有待今日整個陣營向公眾交代。

對於耳朵傷勢，他亦承認入院三星期，對其選情有影響，至今傷口仍有痛楚，並確定耳廓不會重生，下一步再決定是否用第六、七條肋骨等方案，重造耳廓重建，「等唔痛先再處理！」