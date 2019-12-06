彩園邨營運逾30年五金舖被逼遷　社區幹事斥領展漠視居民需要

領展管理的公共屋邨商場，多年被批評趕走小商戶圖利。上水彩園邨近日有營運30年的五金舖稱遭領展逼遷，有當區社區幹事批評領展漠視居民需要，令邨內長者需要步行近半小時才到達區內其他五金舖。

彩園邨有兩間營運多年的五金店舖被逼遷。（受訪者提供圖片）

明日最後營業 領展曾提出遷往祥華邨

上水彩園邨社區幹事劉鎮海稱，邨內有兩家營運多年的五金舖被領展逼遷，當中一家更營運超過30年，兩店將於明日（7日）最後一日營業。兩間五金舖早前僅獲領展續租一年，原定於年底完約，惟於4月獲悉不獲續租，並需要還原店舖。領展原本安排兩家五金舖遷往粉嶺祥華邨，惟店主未有接受有關安排。

劉鎮海稱，現時彩園邨內僅餘數家營運多年的小店，當中另外一家雜糧店已於今日（6日）最後一日營業。他稱，現時彩園邨內已沒有任何五金舖，最近的一家需要到石湖墟，他估計年輕人需要步行10至15分鐘，而長者甚至需要半小時。他稱邨內7至8成居民均為長者，批評領展漠視邨內居民的需要。

劉鎮海要求領展於邨內預留空舖，讓被逼結業的五金舖能夠繼續營運，同時能夠滿足屋邨居民的生活所需。至於長遠而言，他希望能夠引入競爭對手，令領展不能獨大，保障小商戶的權益。