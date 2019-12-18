【九巴奪命車禍】978繁忙時段常滿座　車長非超時駕駛　

今日（18日）下午約4時，一輛九巴978號線沿粉嶺公路往上水方向行駛時，下午約4時，駛至近古洞時懷疑失控撞樹，意外導致6人死亡，39人受傷。案發後巴士上層車身被劏開一半，有乘客座椅飛脫，左邊車身嚴重損毁，目前警方正調查意外原因。有當區區議員指，已向九巴了解肇事車長是否涉嫌超時駕駛，但九巴否認涉事車長超時駕駛。

肇事的過海巴士路線978由九巴營辦，經西隧及大欖隧道來往灣仔北及粉嶺華明，途經上水、上環、中環及金鐘等。該條九巴路線由2015年起取代過海巴士373A線，全程行車長度約為50.7公里，總行車時間約為100分鐘，即平均行車時速約為30公里。另外，北區還有提供來往上水及中環的九巴的673線。

消防員到巴士上層拯救傷者。（黃廸雯攝）

消息指，意外涉事司機約56歲，他今早六時開工，下午三點左右，起灣仔北駕車到粉嶺，約四時駛經粉嶺公路現場。北區居民徐小姐過去經常乘坐978號巴士上學，她指，北區居民多數利用此巴士來往港島，通常早夜繁忙時間最多人乘搭。

北區區議員陳惠達指，暫時未就交通意外收到街坊求助，但知道事態嚴重，剛剛向九巴查詢肇事巴士車長是否涉嫌超時工作，他引述九巴回覆指，司機並非超時工作，但詳情如司機於何時上班等就要再作了解。他又補充，該巴士從元朗方向駛來，而區內交通暫時未有受到影響。

肇事的過海巴士路線978由九巴營辦，經西隧及大欖隧道來往灣仔北及粉嶺華明。（資料圖片／黃寶瑩攝）

過去兩年，978巴士路線曾出現兩次小型車禍。包括在2018年7月13日，在德輔道中利源東街站處，路面一塊水泥飛脫，打穿一輛往粉嶺（華明）方向的路線978巴士車底，巴士下層一排關愛座被撞起，地台亦損毀，事件導致兩人受傷；另外，在同年8月17日，一輛駛往灣仔的978巴士在西隧港島出口與三輛的士及一輛私家車相撞，事件導致四人受傷。