紅豆相思話鳳城　太子鳳城酒家最後時光　四代人美味面臨失傳

紅豆相思話鳳城。 太子鳳城酒家經營35載，在2019尾聲與老饕作別。 譚老闆從師傅手上接過鳳城酒家，他希望交棒予原班人馬，不想失傳。員工卻無奈道：「一朝天子一朝臣。」活在當下，只知老伙計安哥毛筆書法寫上留座告示，酒家內每幅牌匾，朱紅色絨布上的龍鳳雕塑，過了晚上11時，留下只有思念。

譚太四代人都是太子鳳城酒家常客，她有心水位置，枱號123，背靠金鳳。（受訪者提供）

譚太在太子鳳城酒家有心水位置，枱號123，背靠金鳳，四代人都是常客。「水滾茶靚呢度就係。」譚太對鳳城酒家出品讚不絕口，從絲滑不苦不澀的普洱茶，到新鮮綿花雞，乃至無形的人情味，樣樣都津津樂道。「我問過（老闆）點解（提供高質茶水），佢話唔緊要啦，啲客人開心佢就開心咖啦。」待客以誠，正是經營之道。

紅豆相思話鳳城

老闆譚國景從始創人馮滿手上接過鳳城酒家，經營至今35載。選擇在2019年最後一天與老饕作別，譚老闆看似也無風雨也無晴，卻是萬般不捨。據了解譚老闆希望原班人馬考慮接棒，不想手藝失傳。員工卻無奈道：「一朝天子一朝臣。」而北角鳳城既有班底，難以加入，目前想先休息。太子鳳城味道能否延續仍是未知之數，只知今晚（31日）11時後，靚茶靚點心暫時告別老饕。關閘後，譚老闆會與員工食餐飯，「開開心心，當團年又好咩都好。」他說。

酒家內人潮如鯽，櫃枱經理接應不暇；送點心職員無間斷穿梭廚房與樓面。「我哋之後要約飲茶！」老顧客臨別一刻向經理叫道，並紛紛拍照留念，寒暄一番再相擁而別。鳳城最後一天營業，食客及員工都未有愁眉苦臉，而是一張張笑臉。

入口處橘紅色紙上秀麗的餐牌內容，以及留座告示，均出自老伙計安哥手筆。（鄧栢良攝）

入口處橘紅色紙上秀麗的餐牌內容，以及留座告示，均出自安哥手筆。（陳諾希攝）

+ 7 + 6 + 5

太子鳳城酒家處處都是老派酒樓的風範，老伙計安哥毛筆書法寫上留座告示，事實上，入口處橘紅色紙上秀麗的餐牌內容，均出自安哥手筆。酒家內「紅豆相思話鳳城」牌匾，朱紅色絨布上的龍鳳雕塑，到食客最熟悉的雞球大包、豬潤燒賣，買少見少。

酒家歷史悠久，方先生不敢自認常客，但對其中美食如數家珍。「呢間茶樓嘢食比較傳統啲，同依家新派茶樓『造型點心』唔同，呢間係師傅老手藝，傳統點心好似雞球大包呀，豬潤燒賣，出面係無，所以都吸引一些老食客來光顧。」他最喜歡吃雞扎，內有芋頭、新鮮雞，「出面依家茶樓好少見。」另有食客表示譚老闆對員工好好，「唔會隨便炒啲員工，又親力親為去買餸，點啲係真貨，貴有貴食。」以後會特地到北角店光顧。

老闆譚國景從始創人馮滿手上接過鳳城酒家，經營至今35載。選擇在2019年最後一天與老饕作別，譚老闆看似也無風雨也無晴，卻是萬般不捨。據了解譚老闆希望原班人馬考慮接棒，不想手藝失傳。（鄧栢良攝）

員工由年少做到兒子讀大學

在酒家工作24年的小萍，全家與鳳城都有淵源，「我由未結婚喺度做，以前我老公喺度做大廚嘅，咁呀拍拖、結婚、生仔。真係好唔捨得，見證我人生幾個階段。」兒子都已經大學三年級了。她表示熟客對員工很好，自從老闆12月17日公布結業消息後忙不開交，「見到一班熟客湧過嚟，每日所有嘢都賣晒，每日乳豬賣成百隻」，今晚晚市後會大伙兒吃團年飯，好好休息。