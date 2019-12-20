中國冰室、鳳城酒樓、Tea Saloon年尾結業　2019把握最後朝聖機會

每到年尾，相繼會有食肆結業，如2018年就有得龍大飯店、齒來香蛋卷等。雖然有部分食店會「無限復活」，如主打漢堡的時新快餐店、楓林小館等，但也不知要等多久，供應食品亦有機會轉變。 今年12月31日將有3間著名食店會離大家而去，不如襯它們尚有約十天壽命，好好把握機會，再次品嘗招牌食品，打個卡紀念這「最後一面」。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】中國冰室——半世紀冰室因港產片成打卡熱點

中國冰室早於1964年開業，已屹立旺角廣東道半世紀，年底突然結業，老闆譚先生卻表示並無特別原因：「應該完結就完結啦。」這間舊室冰室見證港產片最輝煌的時代，多套為人熟悉的港產片的拍攝場地，如《新不了情》、《江湖告急》、《PTU》等都在二樓雅座取景，連韓國人氣女團都慕名到這兒拍MV！

這裡的閣樓設計、懷舊磚牆、復古吊扇通通是打卡位，而留念之餘，亦不妨嘗嘗這裡的茶記味道。不少網民會吃招牌叉燒配上福字雞汁湯麵和咖央多士，咖央多士麵包烘得香脆，內饀搽上滿滿一層香甜的咖央醬，每一口都吃到咖央醬非常幸福。飲品方面，駌鴦冰有紅豆加蓮子，亦非常少見，值得最後回味。

😮😮😮按圖看哪個韓國女團在「中國冰室」取景😮😮😮

+ 5 + 4 + 3

中國冰室 地址：旺角廣東道1077A號地舖 營業時間：6:00am - 7:00pm

【2】太子鳳城酒家——真正老牌順德懷舊菜

鳳城酒家也是香港老牌食肆，主打順德菜。因師承關係及融資問題，香港共8家分店之中，大部分已歸屬於新光酒樓集團旗下，其中只有太子店是由1954年始創人馮滿的真正徒弟譚國景直接管理，可惜撐到今年年尾因年事已高不再繼續營業。

太子店已有35歷史，儲下大班相熟食客，不少網民留言慨歎「是全港最好食的茶樓」、「多年來食物水準從沒變差」、「老闆伙記都好好人，咁好感情邊度都搵唔返」。這裡的招牌菜有大良炒鲜奶、金錢雞、蝦多士、正宗灌湯餃、焗西米布甸等。來到品嘗時可以不忘欣賞懷舊格局，如金箔龍鳳禮堂、書法手寫菜牌等。

👇👇👇 按圖看「鳳城酒家」太子店與其他分店的演變故事 👇👇👇

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鳳城酒家 地址：太子彌敦道749號歐亞銀行大廈1-2樓 營業時間：9:00am – 11:00pm

【3】Tea Saloon by AnotherFineDay——半山下午茶名店

這間位於半山的餐廳主打貴婦風下午茶，開業7年，曾首創「給自己的情書」郵寄服務，食客可以在隨午餐或下午茶奉送的信紙上寫下留言，餐廳代為寄給未來的自己。星期四至六的晚上，還有現場音樂伴奏，是閨密女生約會的人氣地點。

餐廳將於12月31日結業，但是結業前仍不忘讓大家留下最後紀念，推出了聖誕下午茶，更貼心地分成女生及男生版，女生會較多甜點，有4鹹7甜，而男生版則有6鹹3甜點。部分造型如聖誕帽、馴鹿，甚有節日氣氛，並會配上特色九型人格茶。

😋😋😋按圖看聖誕下午茶有甚麼茶點😋😋😋

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Tea Saloon by AnotherFineDay 地址：中環半山卑利街80-82號地下 營業時間：12:00am - 7:00pm（逢星期一休息）

來年一月暫別大埔墟熟食中心

除了這3間餐廳以外，大埔美食集中地大埔墟熟食中心也即將於農曆年後關閉5個月以進行維修工程。如果想念這裡馳名的豬排及魚蛋麵，就要把握大約一個月的最後機會了。