【元旦遊行】銅鑼灣頻受催淚彈影響　小食店店員嘆無防具防護

逃犯條例風波至今半年未止息，港島區成為遊行示威主要地帶。昨日（1日）民陣發起「元旦大遊行」，原定由維園出發，終點至中環畢打街，最終在下午5時許突遭警方腰斬，示威者四散，警方一度出動水炮車和施放催淚彈驅散在場人士。銅鑼灣一帶的商舖頻頻受到催淚彈影響，若催淚氣體發放到食物中，食物吸入化學物質，便不能食用，終只得丟棄。靠近謝斐道和駱克道的景隆街有多間小食店，有部分店舖直指曾經因店面食物受到催淚彈影響，要全數丟棄，更有店家在每次催淚彈襲來時都要拉閘避煙，並安排店員提早離開關門。有員工則指他們並沒有任何防具，「許多時吸入（催淚彈）後，都是靠途人，示威者或者急救員幫我們洗眼和幫我們處理 。」

元旦遊行當天，位於景隆街街口的小食店「景隆小食」的店員因害怕催淚彈再次襲來，故此決定早點收舖。景隆小食店店員指：「昨天（1號）同事在七點多已經下班，影響不算大，因為提早收了舖。」他續說：「之前受到影響比現在還要大，曾經因為有催淚彈在附近施放，使在舖面的現貨（食物）一律受到影響，全數需要即時丟棄。」他表示近大半年的生意差了許多。

靠示威者急救員助洗眼

他又指，之前他和同事有幾次曾吸入催淚煙，感到不適。據了解，員工並沒有任何防具。他稱：「許多時吸入（催淚彈）後，都是靠途人，示威者或者急救員幫我們洗眼和幫我們處理 。」由於近半年示威活動繁多，因此現在當銅鑼灣有衝突和示威活動時，老闆都會讓他們提早下班，以減少對店舖的影響。

另一間位於景隆街的鳳鳴石磨腸粉同樣受到催淚彈影響。店員指：「平時同事都是在街尾聽到有催淚彈施放時，就會馬上拉閘。」在食物方面，他表示暫時未受到大影響，因為在知道施放後會立刻拉閘，煙通常都未能進入店舖內。他稱公司並沒有為他們提供任何防具，也曾經試過因吸入催淚煙感到不適，惟如遇上港鐵停車，上司便會安排員工提早下班回家。店員表示：「雖然催淚彈會影響店面，但卻很少會有衝突在這條街上發生。」