【屋苑亂局】管理費一年內加近四成　荃威花園業主控法團黑箱作業

荃灣荃威花園近日因加管理費的問題，引起居民不滿，今午逾60名居民發起於屋苑範圍內遊行抗議，反對加價，並要求法團清楚公開帳目。有居民更控訴現屆法團亂花錢，使盡屋苑財政儲備。

因不滿法團在不足一年時間內加近四成管理費，逾60名荃威花園居民及荃灣區區議員林婉濱今午於屋苑範圍內發起遊行，沿途高呼「反對法團狂加管理費」、「業主有冤無路訴」等口號，要求法團清楚公開帳目。一行人遊行至屋苑管業處，將訴求綁在門外欄杆後，和平散去。

逾60名荃威花園居民今午發起遊行，抗議法團在不足一年時間內加近四成管理費。(李穎霖攝)

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林婉濱指，屋苑現時有兩批業主正就有關問題收集居民簽名，其中一批業主向她求助，而在過去三天，她已收集到約800個單位的簽名，反對加管理費之餘，亦要求法團清楚交待財政預算。

遊行發起人之一的荃威花園業主李先生指，過往居民曾因成立業主立案法團、從地產商手上奪回屋苑財政的控制權，令管理費一度減價，而1997至2017年間，屋苑管理費平均加幅只有17%，由$568加至$666。2016年法團換屆後，新法團於2018年6月便提出上調15%管理費金額，「過往幾年都沒有加管理費，所以居民的反響不大。」至今年3月，法團再通過加19.5%管理費，李先生指以舊法團時期的管理費作基數計算的話，管理費的加幅在一年內已上升近四成。

遊行發起人之一的荃威花園業主李先生指，管理費的加幅在一年內已上升近四成。(李穎霖攝)

法團提出加管理費時，曾以問卷調查結果支持，指逾兩成支持加管理費的受訪者贊成加20%，惟李先生指，法團收回的問卷只有三百多份：「荃威花園大約有3700個業主，收回的問卷百分比佔全數業主不足兩成。」

縱然法團兩度提議加管理費，李先生認為現時管理公司的服務欠佳，形容該公司上場以來，居民惡夢連連。他以今年2月發生的事件為例，當時有人行經荃威花園平台時，被腐蝕性液體濺傷，懷疑是喉管滲漏，令通渠水滴落平台所致：「管理公司沒有盡好責任，和住客做好溝通，要求他們維修。」屋苑內不但有停車場石屎剥落、行人通道上蓋生鏽破爛，大廈喉管滲漏情況嚴重到，每當居民用水，就有水沿大廈外牆滴落，李先生更戲稱有關情況有如「水舞間」。

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居民亦有質疑法團招標現任管理公司的程序不妥，但荃威花園業主立案法團秘書趙恩來指，有關言論涉誹謗，法團已入稟控告有關人士，故不便評論。對於有居民指，舊法團的資產淨值有約1,299萬元，惟現屆法團的盈餘為280多萬元，認為法團亂花錢的質疑，趙恩來解釋，資產淨值計算屋苑的折舊率、管理費按金、又未計應繳未繳的款項，故不應以此為標準，應看法團的儲備基金。他指，去屆法團於2015年9月剩下的儲備金約為666萬元，而非千多萬，加上舊法團當時正打官司，有資產被凍結，有入無出，才令資產淨值上升。

荃威花園業主立案法團秘書趙恩來指，於2002年，屋苑一度有4600萬元儲備金。(趙恩來提供)

至於管理費的加幅，他指新法團接手時，屋苑財政出現赤字，當時連管理公司、清潔所需的費用都無法繳付，屋苑內亦大量違規改建，需據政府命令還原，才需加管理費：「七成業主贊成要加管理費，有業主認為不但要收支平衝，更應有盈餘作儲備。」他又指，事前已向所有業主派發問卷，了解他們對加管理費的意見，惟最終只收回三百多份：「我也想收回三千多份！」

趙恩來又指，還原屋苑內的違規改建用去了大筆金錢。(趙恩來提供)

趙恩來又指，新法團接手後，大部分錢用於還原屋苑內違規改建及大小維修，至今已處理600多宗外牆工程，當中約百宗是因過去的維修工程做得有欠妥當，需再度維修所致，餘下的外牆、水管工程皆為私人工程，已聯絡食環署向有關業主跟進。停車場的石屎剥落問題，源於樓上老人院的違規改建所致，需待源頭問題解決才可進行工程，而平台行人通道上蓋的維修工程為屋宇署監督，不能隨便找工程公司動工。