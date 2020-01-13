【回收玻璃樽】公共屋邨恢復回收未有期　區議員斥斬腳趾避沙蟲

環保署去年11月中以社會情況為由，暫停全港玻璃樽回收服務，至近日終宣佈逐步重啟。雖然8個「綠在區區」的服務中心、部分私人屋苑已重投回收服務，惟不少屋邨的回收桶，至今仍然失蹤，未被重置。有區議員指據其了解，暫只有大眾不易進入的私人屋苑，會優先恢復回收服務，公共屋邨仍未有期。

為對應有示威者在近半年的社會運動中，使用玻璃樽製作汽油彈的行為，環保署去年11月中暫停全港的玻璃樽回收、收起回收桶。中西區議員梁晃維指，署方當時作出有關安排，是不希望人人都可以輕易取得玻璃樽，而他早於新措施出爐之初，已去信要求維持政府建築、市政大廈內的玻璃樽回收服務，惟遭署方拒絕：「當時署方仍是回答，會審視社會時勢，決定何時回復服務。」

中西區議員梁晃維指，據其了解，現時只有私人屋苑，而且需按密碼進入、非向公眾開放的地方，才會優先恢復回收服務。(資料圖片/高仲明攝)

暫停回收近兩個月，「綠在區區」8個服務中心終於上星期宣佈，恢復回收服務，惟除少部分私人屋苑外，全港不少住宅、公共屋邨的玻璃樽回收服務，依然恢復無期。梁晃維指，早前曾和環保署委聘的玻璃管理承辦商職員了解情況：「原則上，現時只有私人屋苑，而且需按密碼進入、非向公眾開放的地方，才會優先恢復服務。」

梁晃維服務的社區中，多數住宅為單幢樓，並有一條公共屋邨，現時尚未知道回收服務可於何時恢復。他指，不少街坊都向他追問回收桶的去向：「很多都是家庭主婦、長者，他們都是想為環保出一分力。政府覺得玻璃是如此大的威脅，但市民平時在店舖、酒吧也會接觸到玻璃樽。」梁又斥，政府暫停回收的做法，和近日在天橋加上鐵絲網的行為，皆是「斬腳趾避沙蟲」：「他們不去想想問題的核心。」

「南地球」秘書兼「玻璃再生璀璨」項目統籌黎梅貞認為，政府11月全面暫停回收玻璃的做法共不必要，而現時逐步恢復回收，是比起11月時有進步。(資料圖片/林若勤攝)

「南地球」秘書兼「玻璃再生璀璨」項目統籌黎梅貞認為，政府11月全面暫停回收玻璃的做法共不必要：「至少可以維持屋苑、學校、機構的服務，圖書館門口、私人會所的回收箱，也有保安看守。」她指，暫停回收近兩個月，對市民進行回收的意欲、有回收習慣的商戶、業界都造成打擊，而現時逐步恢復回收，她認為政府比起11月時有進步。

對於政府擔心大量玻璃樽存放於社區之中，或會被人取走作其他用途，黎梅貞認為或可以「回樽費」解決。她表示，若政府不單靠環保署委聘的玻璃管理承辦商處理，而是加入「回樽費」,讓市民直接將要回收的玻璃樽交予回收商，並就每個玻璃樽得到「回樽費」，可減低玻璃樽在社區中停留的時間，亦可提高回收效率。