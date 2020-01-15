長亨球場耗資50萬大變身　靠青衣魚成「青衣人主場」？

於1990年入伙的長亨邨，屋邨的多層停車場天台設有籃球場，惟該處的設施日漸殘舊，地面凹凸不平。居民難以使用，反而要到其他社區打籃球。該處在2018年三月由基滙資本「民坊」接手管理，數月前他們與本地設計師合作，為籃球場進行活化和翻新工程。團隊以青衣島嶼的形狀作主題，配以青衣魚的色彩斑斕的顏色，打造出屬於青衣人的「長亨主場」。整項工程造價約50萬，而球場現時已經竣工並開放予市民使用。

除了貨櫃碼頭、石油廠，青衣島的特色其實還有很多。有指此處一帶的海域過往曾經盛產青衣魚，因而將這個地區命名為青衣。青衣是香港第五大島嶼，由三個海島填海連結而成，當中也有綠化地帶和郊野地區，更曾有一種本土獨有巴豆，消失多年後在青衣島再被發現。

繼九龍灣啟業運動場、屯門安定邨的愛定商場露天籃球場後，「民坊」再次為青衣長亨籃球場進行活化翻新，並夥拍本地社區營造工作室一口舍群 (One Bite Social)打造全新球場。現時所見，球場中央地面有一塊以黃、紫、橙、藍等多種顏色組成的大型圖案，看台位置亦是色彩繽紛。一口設計工作室的建築設計師蕭樂聞指出，這個圖案其實就是整個青衣島的形狀，在進行項目時，他們考慮到希望加入青衣的歷史和文化面貌，因此就以青衣魚身上的顏色，在球場上勾勒出青衣島海岸線和地形圖象。

負責今次項目的一口工作室團隊成員郭錦雯（左）、蕭樂聞（中）及張國麟（右）。（呂諾君攝）

蕭表示，以「青衣」為設計主題，希望為使用者帶來嶄新體驗之餘，也能間接地增加青衣人的身份認同；而新球場的用色與普通球場形成很大對比，籃球場周邊分別是長亨邨和長宏邨的樓宇，居民平日經過或是從單位望下來，都十分「吸引眼球」。她又指，這個場地並不只局限於打籃球，期待小朋友會在圖案上自創其他玩法。

一口工作室的創辦人張國麟則指，過往這個場地「溶溶爛爛」，落成多年漸見失修，惟舊業主（領展）只採取遮醜的做法，在地面鋪上塗膠，底下卻是有無數裂痕。「好多時政府或者其他財團未必會放好多資源去管理呢啲位置，但其實舊空間只要有好管理，都可以好受歡迎。」他表示，今次工程雖然只用了兩個月，但難度在於要修補裂痕，也要重新做好防漏等的工作，而圖案的用色繁多，上色時亦需注重先後。張又指，工作室的項目着重公共空間的設計，希望透過項目將不同的人聯繫起來，以達至社區營造。

基滙資本公共事務及市場副總監鄭穎怡表示，繼啟業運動場、安定邨籃球場之後，長亨籃球場成為「主場系列」的第三個項目，而過往所見，活化「主場」更能提升球場的使用率，除能吸引街外人參觀，也希望為屋邨建立屬於自己的主場。她透露，今次翻新長亨球場的工程費用約為50萬元，「其實本身有幾個選項，可以就咁鋪返啲地膠，或者係起一個普通嘅球場。但我哋寧願斥資較多，換一個可以令街坊印象深刻嘅球場。」鄭又指，「主場系列」可配合凝動香港體育基金的「邨jump」計劃，在不同屋邨號召居民組成籃球隊參加全港屋邨籃球比賽，希望透過「主場」的感覺，加深街坊對自己社區的歸屬感。