社區課室落戶麗閣商場　補習加自修唔使同人逼

每到考試季節，各區的公共自修室必然爆滿；有人會選擇到快餐店、咖啡店溫習，惟店舖嘈雜人多，難以專注。近日在深水埗麗閣商場內，出現了一個「社區課室」。與台灣、韓國等地盛行的收費自修室類近，課室以無人管理的方式提供空間讓學生專心溫習，同時在部分時段會有導師駐場，以小班形式解答同學們的疑難。 在補習風氣盛行的年代，大型補習社提供「雞精video班」，務求以最低成本向學生提供教學服務；Snapask則以「Uber式」在線上配對導師，鼓勵同學們自學發問，同時在地區開設「lab樂本知室」，在線下延續發問精神，希望能改變傳統的學習模式，長遠而言達至自主學習。

近日在深水埗麗閣商場內，出現了一個「社區課室」。（ 呂諾君攝）

為了幫助同學應付考試，韓國等地興起了「收費補習室」，Snapdesk過去亦引入模式，在銅鑼灣設立了首個社區課室，今次則選擇落戶在深水埗區的屋邨商場。「樂本知室」總經理紀丹威（Terry）指，除了因為數據顯示九龍區、荃灣等的學生用戶較多，亦因此處是個用創新模式管理的民生商場，認為與他們的方針相似。他表示，社區課室能讓同學們「補習、自修一次過做晒 」，不用再為找地方溫習而煩惱。

Uber式補習 由線上答題到線下開班

於2015年成立的Snapask，提供如Uber般的單對單網上導師配對服務，學生在功課上遇到難題時，可以透過手機應用程式發問，Snapask就會幫其配對，找到適合的導師解答問題。導師在線上答問題後，如獲得相應數目的學生作出「好評」、「追蹤」，Snapask會邀請他們到線下到「社區課室」開班教授，「儲到一定基數後，可以反映呢位導師嘅教學方法係受歡迎同有用，所以我哋會用呢樣做標準。」Terry表示，除了香港，Snapask在台灣、新加坡、馬來西亞、印尼等地都有業務，而單在香港區，他們已有約二萬名導師活躍於線上回答問題。

在考試壓力逼人的年代，不少同學都會選擇補習，除了真人上門補習，一些大型補習社更有「睇video」補習班。中六學生Kuro指，過往曾參加這些補習班，惟認為學生數目太多，導師難以顧及每個學生的程度，而且部分班沒有真人教授，學習的效果欠佳。因此他會選用「社區課室」，認為能避過自修室人潮之餘，也較人性化，「有咩唔明可以即刻問老師。」而成為Snapask導師兩年、有約80名學生的Nichola，現時正在大學修讀碩士，認為教學時配合評估、即時發問等方式，對學生而言是較有效益。

「千里之行始於問」 拒絕單向式補習



Terry表示，「社區課室」平日無人管理，可由導師以應用程式或其他職員遙距開鎖，「大型補習社都有接待處、行政部呢啲位，但成本到頭來又係轉嫁到學生身上，所以我哋會想做無人管理，用科技去解決問題。」他稱，深水埗「社區課室」開業一個月有多，至今已有50多名學生會在星期一至五前來溫習；星期六和日則來上補習班。Terry指，坊間的補習多為單向式，而Snapask本着「千里之行始於問」的理念，鼓勵同學們多發問，而未來他們希望在各區都能開設一間課室，以方便住在不同地區的學生。