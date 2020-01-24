【深水埗墟市】39檔熟食「和你EAT」　主婦製古早味冬瓜茶慶新春

農曆新年將至，家家戶戶準備過年的同時，一班即將在墟市擺檔的檔主，亦忙得不可開交，要為明天（25日）開始舉行的熟食墟市作最後準備。多個民間關注基層及墟市組織將於大年初一、二，在長沙灣保安道遊樂場舉行農曆新年新春墟市「2020新春和你EAT」，屆時將有39檔熟食攤檔、音樂表演、攤位遊戲等等。今年的年宵市場因不設乾貨而顯得冷清，這個熟食墟市，又是否能為市民帶來新年應有的節日氣氛？

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過去數年，深水埗區內都有舉行新春熟食墟市，以往所見場面均十分熱鬧，當中炸蠔餅、章魚小丸子、大阪燒等吸引不少市民到場「掃街」。今年墟市亦將繼續有數十檔涵蓋多國風味和傳統本地的銜頭小食攤檔，當中包括松葉蟹味噌甲羅燒、焦糖木糠布甸、豬頭餅、冰滴越南咖啡等，也有年輕糖畫師會即席揮毫，示範以熱糖畫成的各種圖案。

兒子愛吃 主婦自研特色小食

致力宣揚本土墟市文化、建立社區網絡的「StrEAT响道食熟食墟顧問服務計劃」，一直都有為檔主和機構提供培訓和顧問服務。其中一名普通主婦阿玲，因兒子愛吃，因此平日除了會煮家常小菜，她也會自行鑽研一些特色小食，「好多人都讚好食，咁自己又會開心......有幾個屋企人都係開餐廳嘅，所以要學整新嘢食都唔會話好難。」

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阿玲帶「私家刀」開工 示範製作麻辣豬耳、涼拌蓮藕

這天，她帶同「私家刀」（家中習慣用的菜刀）和食材來到工場，製作在台灣盛行的古早味飲料冬瓜茶，只見玲姐熟練地將冬瓜去皮、切割，再放入冰糖、蔗糖以慢火烹煮，之後放入湯包，屆時將在墟市售賣；又示範製作四川小食麻辣豬耳和涼拌蓮藕。

計劃讓街坊獲取飲食業知識 助傳承手藝

在場的KOLB.LIFE行政總裁盧翰豪（Johnson）亦有間中加以指導，例如指出涼拌小食需要長期冷藏，在墟市售賣風險和功夫較多等等。「今次主要係畀玲姐嘗試喺大嘅工作環境煮嘢食，同屋企煮嘢唔同，除咗多啲器具用，仲會教下佢一啲食物安全標準知識。」Johnson指，希望透過計劃提供平台，讓街坊獲取飲食業的相關知識，同時讓他們的手藝得以傳承下去。

「2020新春和你EAT」詳情

日期：1月25日（年初一）及1月26日（年初二）

時間：下午3:00-晚上11:00|

地點：長沙灣保安道遊樂場

內容：39檔熟食（4檔由生變熟、35檔翻熱小食）及表演、攤位遊戲