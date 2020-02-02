【武漢肺炎】影音器材店送口罩搓手液　負責人：見港人搶購感心酸

市面口罩供應依然短缺，有團體自發向市民派發物資的同時，今日亦有影音器材店宣布，將免費向網民派發口罩及酒精清潔液。負責人直言，見港人排隊搶購口罩感到心酸，希望業界聯手合作，令口罩售價回落。

(友價講-耳機/耳機升級線/喇叭/耳機維修/播放器維修/影音專門店fb截圖)

隨機抽幸運兒 2月中公布結果

深水埗影音器材店「友價講」亦在社交平台上宣布，將隨機送出100盒口罩及100支酒精清潔液予留言網民。店舖指會於2月中公布結果，預計會於3月底或之前到貨，被抽中的網民領取口罩或清潔液時，必須出示香港身份證。

店舖本來亦有在日韓入貨，並於當地搜羅口罩、清潔用品貨源，供客人購買，負責人Sam直指，是次會推出免費送口罩、清潔液的安排，是因覺得現時排隊購買口罩的情況很過份。「排兩、三小時才買到三個口罩，買的人還說很開心。看到真的很心酸。」他指，將送出的口罩、清潔液都不是即時有貨，未來或有機會「加碼」：「但現在貨源不穩定，不敢公佈。」

籲市民不要恐慌搶購

雖然一直幫客人訂購防疫用品，但Sam坦言在人人搶購的情況下，「不會有機會有現貨」，故客人只能預購。他又指，現時在海外入貨亦面對被偷換的情況，此亦會影響市場價格，呼籲市民不要恐慌搶購：「沒有人帶頭搶，價格就會回落。」

Sam希望業界聯手合作，令口罩售價回落，市民才會安心、有口罩用，他指自己早前亦和幾個零售商朋友商討，未來他們亦會以自己的方式，向市民分發防護用品：「當然，政府帶頭推行措施會更好。」