【利是封回收】環團冀回收800萬個舊利是封　隔年重用減少浪費

農曆新年過後，市民從利是封裏拿出紙幣後， 利是封大量往往成為廢紙般被丟棄，造成浪費。有見及此，環保團體綠領行動便開始進行利是封回收活動，於港九新界及離島提供共362個回收點，目標回收800萬個，讓公眾回收可重用的舊利是封。

綠領行動的利是封回收重用行動分為兩星期（2月5日至2月19日），全港共有362個回收點。 （資料圖片）

綠領行動助理項目經理葉翠雯稱，今年已是第十一年進行「利是封回收重用大行動 」。今年的回收重用行動分為兩星期（2月5日至2月19日），全港共有362個回收點，包括商場、馬會投注站、屋苑等。葉表示，行動本身旨在減少浪費，把利是封當作廢紙回收。但在回收過程中發現，收回來的利是封也頗新淨，故他們開始分類，把可重用的分出來，於下一個年度派給其他市民循環使用。自此，綠領行動每年均進行「利是封回收重用大行動」，葉指，回收重用行動起初只在學校進行，後來其他機構認為概念不錯，機構便提供多個回收點供市民回收。

印有生肖、年份及姓氏的利是封將被篩走

葉表示，大部分利是均符合回收條件，「我們會收集市民用完的利是封，送到庇護工場進行篩選，從中篩走一些不能重用的利是封，例如印有生肖、年份、姓氏偏向個人化的及有釘痕、破爛的利是封，並將可重用的留到明年派發。 」根據綠領行動提供的數據，在2019年，他們成功收集了1,200萬個，經過篩選後，有500多萬個可以供市民再次使用，今年現有的存貨大部分亦已經派完。葉指：「原本希望今年能回收到1,500萬個，但在疫情影響下，很多回收點如馬會投注站都會休息或關閉，故目標能回收到800萬個。」

362個回收地點：https://drive.google.com/drive/folders/19UTeL652WIjWGEsKkoIgUI8iCnd0zHIy