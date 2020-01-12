【三中商】商務辦舊書回收義賣　網民唔buy：政治書收唔收？

舊書義賣活動可讓閒置的舊書本有第二生命，騰出家中空間之餘，收益又可幫助有需要的人。本來這是有意義且環保的做法，不過部分網民卻對一項即將舉行的舊書義賣活動「有意見」。早前商務印書館在其Facebook專頁發帖，指將在一月中在指定門市舉行舊書回收義賣活動，惟不少網民留言表示「三中商，不了」，也有人詢問，對於題材敏感的政治書，店方是否也會接收？

早前商務印書館在其Facebook專頁發帖，指將在一月中在指定門市舉行舊書回收義賣活動。（商務印書館FB圖片）

數年前有傳媒揭發，連同商務在內的「三中商」（三聯書店、中華書局、商務）其實由中聯辦迂迴持有，自此坊間相繼有針對這些大型連鎖書店的罷買、杯葛行動，在去年的書展，甚至有網民發起到有關的攤檔「打書釘」。數天前商務印書館在網上宣佈，將在1月15日至21日在數間門市舉行一年一度的舊書回收活動，惟亦引起網民的負面回應。

根據帖文，該「書送祝福 知識傳播 全城齊捐書」活動歡迎讀者捐贈任何類型圖書，其收益扣除行政費用後將全數撥捐主力協助中國農村貧困人口改善生活、提升發展能力的香港沃土發展社。帖文中有網民留言詢問「大學參考書、旅遊書、烹飪書、小説」等店方是否會收，店方回應說只有中小學教科書、雜誌報紙、非賣品及非書類物品等不會接收，惟當有網民留言詢問「政治書收唔收」時，店方則未見有回應該項留言。



活動詳情：

日期：1月15日至1月21日

收書門市：銅鑼灣圖書中心、康怡、尖沙咀、德福、沙田（新城市廣場店）、香港中文大學書店、屯門分館（時代廣場店）