由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，市民為了「慳口罩」及減低傳播機會，大部分人均減少外出，令飲食市道低迷，早前公布的「打邊爐家族」病例，更引起社會對於打邊爐感到高度恐慌。事件令火鍋店首當其衝，其中叙福樓集團旗下的牛涮鍋及溫野菜，於上周四（13日）宣布短暫休業，而行政總裁黃傑龍更宣布將自己薪金減半，希望與員工共渡時艱，黃表示，此舉並非為了宣傳，而是希望為社會帶來一點正能量，希望大家能順利過渡是次疫情。

黃傑龍表示，早前與管理層認真審慎考慮後，認為目前疫情進入關鍵時期，抗疫是社會共同責任，為了保障顧客、員工及社會等整體利益，決定全線12家牛涮鍋及四家溫野菜即日起短暫休業，為香港抗疫出一分力。休業決定直接影響旗下火鍋店的利潤，但黃傑龍認為，共同抗疫比生意經營明顯重要，他堅持不會有同事因是次休業決定而被裁減或遣散，決定將受影響的員工調至非旗下非火鍋店如牛角、牛角次男坊及和平飯店上班，表明全公司上下會盡量想辦法共同面對這次經營困難。最重要的是，黃傑龍決定與公司副主席高小姐一同將自己的薪金減半，與同事及公司共渡時艱，希望公司及市民能順利渡過疫情。

有管理層主動要求減薪被拒 「公司未差到要員工減人工」

據了解，在減薪消息流出後，有管理層私下與黃傑龍聯絡，稱希望也能主動減人工。有人指非常感激他自願減薪，但自己因有家庭需要照顧，只能減薪20%；亦有員工主動表示，願意跟隨公司高層減薪決定。但黃傑龍表示，對於員工希望減薪一事，他已全部否決，「現在公司未差到要員工減人工，如果大家有年假未放，可趁呢段時間休息吓，咁就已經足夠」。他指自己減薪並非希望對其他員工構成壓力，「唔好誤會我減人工，係為咗畀壓力你哋都要減，所以從呢一秒鐘開始，你哋唔需要再發呢啲自願減人工嘅message畀我了」。黃傑龍強調，希望自己減薪一事不要被高調宣傳，只希望為社會帶來一點正能量，他指自己未能預測公司的未來發展，但希望形勢可以盡快改善。