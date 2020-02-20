【武漢肺炎】藥房職員走遍歐亞美洲撲防疫品　疫情間見盡牛鬼蛇神

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續，在此期間，口罩、消毒用品的需求大增，售價亦大幅上升。有人說藥房必然大賺好生意，但也有業內人士指，實際上生意大跌四成、有苦自己知。 其中一間在東區屋邨商場紮根的藥房，近月不斷聯絡世界各地的防疫用品供應商，甚至親身前往視察、認證。但貨物到港後，他們並沒有以高價售出，更不時免費派發，「啲街坊日日見，你點忍心對佢哋出手（牟取暴利）？ 」店主表示，疫症期間見盡不少只顧利益的公司「現形」，但他們始終如一，也希望疫情盡快過去，令市民的生活重回正軌。

Don和Kelvin表示，近月以來，每天早上都有人來到藥房詢問是否有口罩售賣。 （呂諾君攝）

開業20多年的福港中西大藥行，現時由余姓兩兄弟Don和Kelvin負責管理。自近年在父親手上接過店舖，除了荃灣店以外，二人在東區多個屋邨商場開設分店，並以街坊生意為主，武漢肺炎疫情爆發後，他們的生活也有大轉變。據弟弟Kelvin指，過往他們的Facebook專頁少有使用，但近月以來，每天早上都有長者來到詢問是否有口罩售賣，因此除了提早營業時間，每當有防疫用品返貨他們也會在網上公佈。

慨嘆酒精消毒棉被搶購 長期病患者難買到



除了不定時派發口罩，該店亦特別派發酒精消毒棉片予長期病患者，「現時一有『酒精』兩個字啲產品就好難買，但一啲長期病患者例如糖尿病人，用導尿管、處理傷口、驗血糖指數、打胰島素針時都好需要用消毒棉片，而佢哋往往都係低以入或者基層人士，未必有能力同人搶」。

走遍歐亞美洲撲口罩 「淨返非洲未覆蓋」

「過咗年之後，基本上其他嘢都冇做，每日都淨係忙住聯絡唔同供應商。」哥哥Don說，這數月以來除了相熟的防疫用品供應商，也有不斷接觸新的供應商。台灣、韓國的口罩和搓手液等尚且不在話下，店內還有來自墨西哥的醫用級別口罩售賣。Don指，他們每天都不斷和不同的供應商通電話，甚至要派出同事到當地視察廠房、產品售價、查明認證標準等。現時店內有來自波蘭的「額頭槍」（體溫計） 、屬英國品牌但在印度製造的酒精搓手液，更即將有來自秘魯的10萬個口罩。

「我哋啲貨歐洲、亞洲、南美洲都有啦，係淨返非洲未有咋！」Kelvin笑說。他又指，現時在世界各地訂購防疫用品，都是「先畀錢後寄貨」，除了是與當地的供應商「講個信字」，也隨時因不同因素拿不到貨。「過年之前，我哋畀咗120萬喺台灣買口罩，點知嗰邊政府突然實施禁運，百幾萬貨被hold起晒......本來近排喺馬來西亞都有批口罩會過到嚟，點知又被人高價搶咗」。

店內有售英國品牌、印度製的搓手液。（呂諾君攝）

見盡「牛鬼蛇神」 供應商最後關頭「唔記得」供貨

二人表示，數月以來見到有好的公司，如理的口罩供應商至今仍然堅持以原價售賣口罩，但也遇到很多只為賺取利潤的「牛鬼蛇神」，「呢幾個月係見到好多人原來睇錢睇得好重，例如有一個合作開嘅供應商，明明同我哋講冇晒貨，但第二日見到佢自己開倉賣口罩；本來原價係45蚊120個，佢哋賣到150蚊！」Don指，從口罩的製造日期見到，該批貨應是舊貨，認為與成本上漲無關；又曾有供應商，在最後關頭表示「唔記得」沒有供貨，「其實係有人出更高價買咗啦。」他說道。

疫症發生令他們見盡行內有人唯利是圖、為了利潤不遵守合約精神，但回想2003年沙士期間，口罩荒並沒如此嚴重，廁紙、白米等物資更不會短缺，兩兄弟認為，主要是因為當年內地疫情相對沒有現時嚴重，「嗰時口罩等等仲可以供港，現時內地人都唔夠用......有漂白水供應商話，因為內地製造嘅膠樽缺貨，就算佢哋個廠有大量漂白水都出唔到貨」。雖然知道業界有人囤貨並標高價，但二人認為屬於營銷手法，適者生存之下也是無可厚非，重點在於政府沒有監管 、支援業界。

有苦自己知 不願「發財」願疫情快過

「雖然台灣政府扣起晒我哋啲貨，但我覺得佢哋做得啱㗎，保護自己人先呀嘛。」Don指，各地的政府都有實行相應措施，如澳門政府有系統地向市民出售口罩，惟獨香港政府沒有任何作為，任由業界自行「撲口罩」，「完全冇諮詢業界，亦冇睇過大家有咩需要、支援」。雖然坊間認為藥房在疫症期間會「賺大錢」，但Kelvin和Don指，除了防疫用品，平日他們的收入主要靠化妝品和普通藥品，由於沒有抬高售價，店舖的生意額下跌了接近四成，「連口罩都冇，邊度仲有人有心情消費？」 他們又指，作為藥房老闆，對現時的情況感到擔心，長遠而言，他們希望香港能有自己的口罩生產線、政府能「出招」穩定所有行業的市道，更重要的是疫情盡快過去，讓香港人的生活重回正常。