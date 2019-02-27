【財政預算案2019．01落區】觀塘劏房戶：租津落空十分滿分值兩分

財政司司長陳茂波今宣讀財政預算案，指會預留土地興建公屋，及支持非政府機構興建過渡性房屋。不過，有劏房戶認為財政預算案中，為基層制定的紓困措施少，只着重基建，直斥是「對基層的侮辱」。

40多歲的阿海居於觀塘協和街一幢大廈的劏房，房間面積只有98呎，住的卻是一家四口。他和妻子、兩個就讀小學的女兒需共用房間內的一張碌架床，空間過小令一家人多了磨擦。

「租金津貼最實際」

作為全家唯一經濟支柱，阿海除了正職外，亦需兼職幫補家計，每月約有$19000收入，但扣除$6000月租，所餘的金錢並不足夠一家四口的使費，故一家有領取低收入綜援。對於基層劏房戶來說，他認為租金津貼、搬遷津貼能提供最實際的幫助。租金津貼可以幫助層劏房戶面對加租的壓力外，當遇上加租、需要搬遷的情況，他指劏房戶亦需花費二、三千元，聘請搬運公司，搬運傢具、雜物，但在沒有搬遷津貼的情況下，劏房戶會對搬遷卻步，最後只能任由業主坐地起價，而他之前居住的啟德大廈亦因被強拍，令他需掏出一筆錢搬遷，百上加斤。

阿海一家四口居於觀塘協和街一幢大廈的劏房，房間面積只有98呎。(黃偉民攝)

不過，今日發表的財政預算案並無提及租金、搬遷津貼等措施，和基層房屋問題有關的，就只有增建公屋，和撥款20億元支持非政府機構興建過渡性房屋。本身已輪候公屋六年的阿海指，因前任特首梁振英曾指，輪候公屋三年就可「上樓」，才申請公屋，自己也未想過輪候至今仍無結果。雖然預算案有提及，會資助興建過渡性房屋，但並無時間表，令阿海嘆道：「是否等到明日大嶼完成，都未見到過渡性房屋出台？」

阿海認為，今年的財政預算案着重基建、科研，為基層制定的紓困措施不多，「基層紓困措施少，這是對基層的侮辱。」相反，預算案用了不少篇幅，講述「明日大嶼」計劃，但經過之前沙中線等基建超支的事例，阿海擔心這些基建只會淪為大白象工程，將掏空庫房，亦無法幫到下一代，甚至造成跨代貧窮，亦影響氣候、水位：「難道是想香港變成第二個威尼斯嗎？」比起「明日大嶼」計劃，他認為香港還有不少棕地、閒置用地可供發展。

今年財政預算案為基層制定的紓困措施少，阿海認為這是對基層的侮辱。(黃偉民攝)

阿海對財政司司長陳茂波並無期望，預算案對基層的紓困措施，他認為不合格，並如此總結：「十分滿分我只會給兩分，兩分是來自他有提及過渡性房屋。」他又指，希望政府可為基層提供租金、搬遷津貼之餘，亦應實施租務管制、打擊業主濫收水、電費，並增建公屋，令更多基層可以「上樓」。

全港關注劏房平台幹事陳穎彤批評，今年的預算案「視基層如糞土」，指以20億元資助興建過渡性房屋其實不多，可能只夠作改建用地的前期工作，不夠提供社福服務：「這群是最貧窮、最需要幫助的人，不投資在社福服務上，只改建用地成過，是想這地方變成貧民窟嗎？」除了要投入社福服務外，她認為政府之前作過三年「上樓」的承諾，就應為輪候公屋滿三年的人士，提供租金津貼。

現時預計20億元可供興建5000個過渡性房屋單位，惟陳穎彤指《長遠房屋策略》中提到，香港約有11萬戶居於惡劣環境中，認為5000單位遠遠不夠解決問題。預算案以大篇幅講述「明日大嶼」計劃，又不提及實際預算，她又認為是大白象工程，做法如「擺基層上枱」，「興建人工島不能解決現時基層住屋需要。」