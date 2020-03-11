90年歷史「蓮香樓」疫情下回歸　第四代傳人：全力維持食物質素

屹立近一世紀的酒樓「蓮香樓」去年傳出結業消息，不少人大感可惜，後來獲酒樓夥計接手，換上「蓮香茶室」的招牌，惟經營約一年後，新東主卻指無法繼續營運下去。事情發生戲劇性發展，原來原東主顏氏家族將於今日（11日）重新接手，今晨將「蓮香樓」的招牌重新掛上，重出江湖一事一波幾折，適逢又遇上肺炎疫情，蓮香樓老闆第四代傳人顏漢彬指，生意只剩下三成，不過現時目標將全力維持食物質素，望與夥計及食客共渡難關。 攝影：黃偉民

去年2月，由於租約完結，東主顏氏家族打算將中環蓮香樓結業，以後才另覓地址重開。但後來有夥計打算合資接手，故將「蓮香樓」易名為「蓮香茶室」後，繼續於原址營運。不過在夥計接手後，接連遇上社會運動及受疫情影響，現已無法將「蓮香茶室」繼續營運下去。蓮香樓第四代傳人顏漢彬指，今年獲業主點頭願續租，故顏氏家族決定再次接管酒樓，並再次正名為「蓮香樓」。

蓮香樓第四代傳人顏漢彬指，今年獲業主點頭願續租，故顏氏家族決定再次接管酒樓，並再次正名為「蓮香樓」，正式於今日剪綵開業。

踏進蓮香樓，嶺南茶樓裝潢映入眼簾，酒樓一角擺放着各式字畫及吊扇。茶樓以豬潤燒賣、淮山雞扎、蓮蓉包、雞絲粉卷等點心最為著名，不過顏漢彬透露，其實蓮香樓最聞名的，是那一壺茶，「我們茶樓用焗盅悶住茶葉，可以泡一壺靚茶給大家享受。」

茶樓以豬潤燒賣、淮山雞扎、蓮蓉包、雞絲粉卷等點心最為著名，不過顏漢彬透露，其實蓮香樓最聞名的是一壺茶。

捱過沙士又遇肺炎 暫停晚市止血

蓮香樓在威靈頓街屹立22年，捱過沙士，卻又遇上今年新冠肺炎疫情在香港爆發。顏漢彬憶述，當年沙士市民的防護意識仍不高，當年茶樓仍是座無虛席，生意只下降約三成，不過今年情況則大相徑庭，今日適逢「蓮香樓」開幕，不過早上11時，記者觀察酒樓只坐滿三成客人，「我們現在的生意只剩下三成，晚市完全沒有生意，死晒。」顏漢彬指，新年時的晚市只有2、3名客人，故目前蓮香樓只會經營早午市，晚市則暫停營運，員工亦會輪流放無薪假，望一同捱過艱難時刻。

曾被指食物質素下降

蓮香樓熟客陳先生指，過去25年來，每天都會光顧蓮香樓，不過自去年易手後就沒有再光顧，「因為嘢食變差了，茶又唔得，嘢食唔得。」他獲知蓮香樓重新歸顏氏接管後，今日專程前來，「如果嘢食唔得，請我都唔嚟啦。」

顏漢彬承認，之前的食物水準的確有失誤，現時酒樓全部沿用舊用員工，期望能維持過去蓮香樓的食物質素，「因為社會運動同疫情，可能好多變化，夥記心情不穩定，都會影響製作食物的水準。」他指，現時希望透過接手後穩定軍心，「酒樓能傳至第四代不容易，期望之後能保持食物水準。」