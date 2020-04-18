【皇都戲院】保育方向未明　阿根廷劇院化書店　巴黎影院曾變舞廳

北角皇都戲院「拱橋式」支架設計的獨特屋頂結構，加上商場經歷60多年的變遷，皇都每個角落都是幾代人的集體回憶，以及令它富有歷史研究價值。去年發展商新世界斥資近7.4億，收購皇都九成業權，新世界指將會積極考量戲院的精髓，擬保育前皇都戲院相關部份，惟至今未有公佈進一步方案。多年來，本地民間組織致力推動皇都戲院的保育方案，原來世界各地亦有民間保育戲院的例子。

在皇都經營京華招牌的歐陽昌，是極少數留守舖位的商戶。（余睿菁攝）

文字師歐陽昌在皇都經營「京華招牌」逾三十多年，他曾在這見證皇都戲院最後的輝煌歲月。 他指，過往商場有樓梯能走上皇都戲院，每逢散場人們便沿樓梯魚貫離去，而旁邊的升降機剛好起了分流作用。歐陽昌指皇都樓的樓梯四通八達，若把樓梯與升降機的出口計算在內，皇都剛好有十個出口，而他的招牌舖位就是十號舖，彷彿是個巧合。

「以前鄧麗君都嚟過唱歌㗎」，歐陽昌說的是在七十年代，未滿20歲的鄧麗君曾於皇都戲院初試啼聲，留下的甜美歌聲令人繞樑至今。歐陽昌是極少數留守舖位的商戶，只因他的人生早已與皇都混為一體。皇都於1995年發生四級大火，波及他的舖位，除作品、心血全毀外，更讓收下訂金的他欠下巨債。兩年後，皇都戲院結業，京華招牌的生意更是一落千丈。但他始終對皇都不離不棄，這些年來，歐陽昌均以舖為家，即便皇都遭強拍後亦不變改。

皇都戲院是香港碩果僅存的舊式大戲院，印證了香港昔日娛樂事業的風華年代。（余睿菁攝）

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歐陽昌大半生與皇都商場結緣，除了京華招牌，皇都戲院更是港人的集體回憶。皇都戲院是香港碩果僅存的舊式大戲院，印證了香港昔日娛樂事業的風華年代。新世界發展有限公司自2005起大規劃收購皇都商場，並於2018年10月22日申請強拍，去年6月再以7.37億元收購北角皇都戲院大廈的戲院及3個地舖，業權大增至逾九成。但在過去15年間，民間曾發起多次保育行動，終於在2017年，成功為皇都戲院爭取一級歷史建築評級。

民間曾提出四個保育方案

其後，「活現香港」曾辦保育皇都方案設計比賽，以提供新的保育及活化皇都方案。不同建築師分別提出四個方案，當中包括融合靜觀中心及音樂表演場地的「皇都生活廳」、以「魚菜共生」耕作為題的「皇都耕作」、真人圖書館和長者社區共融中心二合為一的「覔館」，以及改造為室內運動場的「皇都競技」。然而，新世界指「重建過程中會積極考量如何把前皇都戲院精髓予以保存」，但有關方案一直未有公佈。

曾被英國《衛報》評為世界十大最美書店之一的雅典書店（El Ateneo Grand Splendid）便是從戲院保育而成。（網上圖片）

商人收購阿根廷劇院 改建成全球十大最美書店

其實，在世界各地亦有不同的戲院、劇場保育計劃。曾被英國《衛報》評為世界十大最美書店之一的雅典書店（El Ateneo Grand Splendid）便是從戲院保育而成。雅典書店位於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），原址曾是一所於1919年開幕的大劇院，著名探戈歌手阿根廷探戈音樂家Carlos Gardel亦曾到此演出。劇院於20年代後期改建成電影院，並在1929年播放阿根廷首套有聲電影。及至2000年戲院倒閉，Group Ilhsa連鎖書店集團收購戲院，並投資300萬披索將其翻新成書店。目前，書店保留了劇院、戲院的外觀，內部逾百年歷史的彩繪圓頂及包廂仍被保存。

巴黎市居民組織發起示威 終令政府購入戲院重新開放

而在歐洲，巴黎市盧克索電影院（Le Louxor Palais du Cinéma）同樣是由舊戲院保育而成，當中更是民間牽頭爭取保育。盧克索電影院於1921年建成，建築風格具新埃及式。70年代，盧克索電影院曾播放有關阿爾及利亞戰爭、中東及印度等多國電影。電影院於80年代關閉後，經營權曾交予夜總會La Dérobade，至80年代中後期，一度變成巴黎市最大同性戀Disco舞廳——Megatown，該建築其後被遺棄。

03年7月，巴黎市政府決定購入電影院，市政廳投資2,500萬歐元恢復舊戲院，2013年戲院再次營業。（網上圖片）

自2001年，有巴黎市居民組織及文化組織發起保育行動，要求市政府購入電影院，保育戲院及延續其文化使命。2003月4月26日，民間為保育盧克索戲院，發起請願及示威遊行。同年7月，巴黎市政府終決定購入電影院，市政廳投資2,500萬歐元恢復舊戲院。2013年戲院再次營業，當時本港著名導演王家衛執導的《一代宗師》，是開幕電影之一，如今電影院已成為附近地區熱門的文化交流場地。