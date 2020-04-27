【新冠肺炎】半數新聞Apps無障礙程度「肥佬」　視障者延誤收資訊

香港失明人協進會今日（27日）發佈2020香港新聞手機應用程式（iOS 版本）無障礙程度測試報告，發現當中半數新聞手機應用程式（Apps）無障礙程度不達標。新冠肺炎肆虐下，視障人士因而延誤接受資訊，有人發現同住的大廈住戶完成家居隔離後，始獲悉名單；亦有人為順利閱讀同一則新聞，需轉換多個新聞Apps。香港失明人協進會副會長何家樑指，以上例子並非因視障人士不懂操作手機，而是相關平台無法令視障人士無障礙地接受資訊 ，促請政府應參考外國例子，訂立無障礙資訊規例。

香港失明人協進會發佈2020香港新聞手機應用程式（iOS 版本）無障礙程度測試報告，發現當中半數新聞手機應用程式無障礙程度不達標。（歐嘉樂攝）

港台獲滿分 無綫新聞包尾

香港失明人協進會於4月初邀請健視、弱視及失明會員測試10個本地即時新聞Apps的無障礙程度，結果顯示是次測試手機應用程式中，有一半應用程式的無障礙程度不達標。是次測試的10個即時新聞Apps中，只有RTHK News及香港政府新聞網能符合7個成功準則，RTHK News在各項評分均全獲滿分。一半手機應用程式評分低於1分，包括香港01、蘋果動新聞、頭條日報、Now新聞及無綫新聞。當中，無綫新聞應用程式最不理想。

是次調查參考了國際組織萬維網聯盟（World Wide Web Consortium W3C）所訂立的無障礙網頁內容指引2.0（http://www.w3.org/TR/WCAG20/）。 當中，與視障人士相關的7個成功準則。包括圖片提供文字描述；兼容手機讀屏軟件的操作；提供有意義的內容閱讀次序；背景聲音或音樂易於關閉；為文字提供足夠的顏色對比度；提供調整文字大小功能；為互動性物件提供清晰的文字標籤。每項目的評分由0到2分，0分為不符合要求、1分為可以接受、2分為良好。

是次測試的10個即時新聞Apps中，只有RTHK News獲滿分。（香港失明人協進會提供）

香港失明人協進會資訊科技主任鄭浩欣指，不少應用程式有共同問題，如互動形式的連結圖示沒有提供文字描述、程式無法兼容手機讀屏軟件（Voiceover）及疫情圖表不設文字解釋。他即場示範使用多個即時新聞Apps，發現蘋果新聞Apps頁頂連結圖示沒有加上相應標籤，而「武漢肺炎」的專頁快速連結按鈕程式設計亦不兼容手機讀屏軟件，致視障人士無法按入相關快速連結；另一新聞Apps AM730程式設計同樣不兼容手機讀屏軟件，讀者無法按下頁頂選單，進入新聞後亦不設「返回」功能按鈕。

他又補充，許多時候程式圖像廣告遮蓋整個畫面，但一般屏幕發聲手機Apps不懂讀出圖像廣告，視障人士若需關閉這類廣告亦非常困難。

顏東鋒為失明人士，他指視障人士使用Apps閱讀新聞時，資訊延誤很長時間。（歐嘉樂攝）

無法閱讀隔離名單 鄰居完成家居隔離始獲悉

礙於即時新聞應用程式的局限，視障人士亦會因此延誤接收資訊。失明人協進會資訊科技主任顏東鋒為失明人士，他以衞生署居家隔離名單的相關新聞為例，由於傳媒設計隔離名單圖表時，未有為它們提供文字描述，以致視障人士無法得知相關訊息。至他獲悉名單時，其大廈已有4人已完成家居隔離。他指，「好彩全部都冇事，嗰種delay可以好長時間」。

協進會副會長何家樑指，有視障人士需轉換不同即時新聞Apps才能成功「閱讀」一則新聞。（歐嘉樂攝）

香港失明人協進會協進會副會長何家樑指，視障人士資訊延誤狀態於2月初最為嚴峻。當時有視障人士需向家人求助，亦有人需轉換不同即時新聞Apps才能「閱讀」一則新聞。他指，由於當時協進會申請資助，故即時設立防疫資訊熱線，支援協進會會員。

在資料快速流動的年代，視障人士閱讀即時新聞不如紙上點字般可靠。一個程序設計的缺陷，足以阻礙他們連接世界。（歐嘉樂攝）

受訪後無法閱讀報道：要朋友copy再WhatsApp畀我

何家樑為全失明人士，多年來以協進會執委、副會長身分接受不同媒體訪問，但他亦因手機Apps設計有缺陷而無法閱讀相關報道，「只係睇到標題，最後要健視朋友copy再WhatsApp返畀我先睇到」，他坦言看訪問是其次，疫情下的資訊延誤與無法接收衛生資訊，如口罩規格及洗手程序等，才令視障人士最為困擾。他又指限聚令僅於短短數小時內實施，有視障人士因資訊延誤而無法即時得知詳情，「唔關識唔識用手機事，而係個平台係咪無障礙，令視障人士容易接受資訊」。

何家樑多年來以副會長身分接受不同媒體訪問，但他卻因為程式限制無法順利閱讀自己的訪問。（歐嘉樂攝）

在資料快速流動的年代，新聞Apps的設計缺陷足以阻礙視障人士連接世界。何家樑指，世界盲人聯會早前亦曾公開呼籲，各國政府及傳媒應按國際無障礙標準，確保新冠肺炎相關資訊能無障礙發放。他建議政府應參考外國例子，訂立無障礙資訊規例，尤其在資訊流動年代，這應是政府與各大傳媒關注議題。