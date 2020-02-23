基層抗疫│視障人士成搶購物資戰敗族　失明媽媽：口罩已重戴10次

新型冠狀病毒肺炎疫情來勢洶洶，坊間引發搶購抗疫物資潮，超市經常淪為「戰場」，從口罩、漂白水、白米到廁紙，每件物品都要靠「搶」。育有2名健視孩子的失明單親媽媽Sean（化名）嘅嘆，失明人士在這場物資爭奪戰中注定失敗，她指家中口罩已重戴了10次，每當想下樓排隊買口罩，卻因升降機那塊膠片令她迷失而多次按錯鈕，遊完「𨋢河」後，口罩早已被人搶光；想到超市買日用品，耳邊總是響起搶購人潮聲，自己常常被擠到別處，令她慨嘆：「好似世界末日咁。」連家中僅餘的消毒酒精都被她不慎打翻，拿起來時只剩下十分一，讓她急得哭起來，「一下冇咗十分之九財產咁」。 本港有逾17萬名視障人士，當中約7,800名完全失明，而Sean在疫情的遭遇絕非特例，加上視障人士較難獲得網上資訊，在激烈的抗疫物資搶購戰中似是注定成為「戰敗族」。 攝影：歐嘉樂

一家三口剩3個口罩 無奈重用10次

葵涌月初爆出武漢肺炎確診個案，居於區內的Sean感到切身恐懼，她需獨力照顧14女兒及16歲兒子，因缺乏口罩存貨，遂曾向區議員求助，可是，區議員也只能為她張羅到6個口罩。

兩周過去，一家三口只剩下3個口罩，她開始重用口罩，每次外出回家，在口罩裡外噴噴消毒酒精便算，翌日又再戴上，其手上的口罩已重用逾10次，「我知係唔好，但我冇口罩」。她苦笑道，認為重用總比不戴口罩來得安心。

Sean家中只剩三個口罩，而手上的口罩已重用逾十次。她坦言雖知重用不好，但總比沒口罩來得安心。（歐嘉樂攝）

Sean表示自己不是沒有努力過，但每次撲口罩卻總是「只差一點點」。例如家人某次告訴她，其屋邨商場的萬寧將發售口罩，她乘搭升降機時，卻情急下錯摸凸字按鍵而錯過時機。她指自疫情爆發後，升降機按鈕被封上保護膠片，失明人士更難憑手指觸覺閱讀凸字，「落G floor撳咗去二樓，到嗰時先知撳錯，上咗去又落返嚟，就係咁又遲到」。她來來回回的「遊𨋢河」令她無限自責，最終錯失排隊買口罩的時機。

失明人士透過觸覺閱讀凸字，但升降機按鈕被封上一重又一重膠幕後，Sean曾因錯摸按鈕「遊𨋢河」。（歐嘉樂攝）

超市人浪洶湧 午夜夢迴「走難」情景

「我哋資訊冇人哋咁快，就算知道都要有個人一齊去」，Sean說。從2月至今，清潔用品、乾糧、廁紙多次出現搶購潮。即使到超市購物對她來說已是日常事，但如今屋邨超級市場變成修羅場，對失明人士來說，單單在恐慌的人群中全身而退，已是十分艱難的事。

「唔好打尖呀」、「我攞先㗎」、「剩返一個㗎咋」……活在黑暗中的Sean，獨力應對四方八面湧來的人潮，常常不知被捲到哪處去，「每次去到都推嚟推去，好似世界末日咁」。她慨嘆每次「走難」過後，噪音會在腦海縈繞不散，令她失眠。家中的消毒酒精與綠水，是她僅有的防疫用品，「但都要繼續行」，她說服自己要樂觀做人。

最近，Sean總在健視朋友陪同下到超市購物，但每當人潮湧至，Sean總置身黑暗中獨力應對四方八面湧來的人。後來，她乾脆在門外等候。（歐嘉樂攝）

Sean所住的屋邨物價較貴。每當有朋友、社工到訪，Sean總會走遠一點以購入更便宜的飯菜。（歐嘉樂攝）

消毒酒精珍貴如財產 情急打翻即痛哭

抗疫物資彌足珍貴，豈料在上周，Sean的16歲長子發燒，她將探熱針消毒後，以手觸摸桌面測距時，卻不慎打翻尚未蓋好的消毒酒精，珍貴的酒精灑落一地，當她拾起瓶子，內裏只剩下十分一，她頓時無助得痛哭起來，「當你發燒時，知道未必再有酒精用，真係好panic，好似一吓冇咗十分之九財產咁」。

Sean雖失去視力，但雙目還是會流淚。上周，她打翻消毒酒精，未料女兒未有關好，珍貴的酒精灑落一地，但單親媽媽如她還是要支撐下去。（歐嘉樂攝）

這次武漢肺炎疫情帶來的恐慌較沙士為甚，「沙士嗰時唔係咁，嗰時定好多」。03年香港爆發非典型肺炎，患有視網膜色素病變的Sean當時尚未完全失明，並在語言學習中心任文職。「嗰時返office，你冇口罩我咪畀你，第二日佢有咪畀返我，有個照應」。17年後，她成為失明的單親媽媽，如今要獨力面對一切，只能寄望政府能更妥善應對疫情，「我冇政府咁叻，但我覺得澳門真係做得好啲，起碼人哋唔需要為物資苦惱」。

Sean說：「我隻眼見唔到，但我會見到好多noise。」（歐嘉樂攝）

靠信仰面對逆境 「至少仲有嘢食」

無力改變大環境，Sean只能適應疫症蔓延下的日子。糧食因搶購潮而加價，基層媽媽決定吃得更清淡，「冇番茄咪唔落，唔一定要有味道，覺得有飽呢個感覺就ok㗎啦。都要say thank you to your lord，至少仲有嘢食」。身為回教徒的她，經文就是信念，「If I put you through it, you would through it.」正如她每次因疫症而不安時，總會及時接到親友的電話，有人安慰她找到口罩會分派出來，有人陪她聊天緊貼疫情資訊。寒流與疫症交織，她的信仰與親友助她捱過這段低谷。

在寒流與疫症裏，Sean相信信仰和親友能助她與孩子捱過低谷。（歐嘉樂攝）

接收網上資訊與常人有落差

Sean的故事並非孤例，疫情時期失明人士處境更為徬徨。按政府統計處2014年統計，全港約有174,800名視障人士，當中近7,800名完全失明。香港失明人協進會社工林楚恩指，雖然普遍市民都要面對抗疫物資短缺的問題，但視障者無法及時接觸網上資訊，令他們更難應對疫情，「唔係佢做唔到，即使佢識用iPhone都read唔到入面嘅資訊」，但能否順利排隊購得物資，已是後話。

社工林楚恩指，不少失明人士的生活必需品頓成被搜購的物資。（歐嘉樂攝）

手杖或成感染病菌高危物件

林楚恩又指，失明人士的另一困境是難以獲得日常使用的消毒用品，因他們會透過手杖、雙手及觸感閱讀世界，對手部清潔用品的需求尤其殷切。她舉盲人杖為例，過往不少視障人士收杖時，習慣以消毒濕紙巾清潔，如今這些生活必需品，都成為被搶購的物資。她慨嘆手杖是失明人士的雙眼，在疫症肆虐時，地面或有更多細菌及病毒，「如果冇用消毒冋品，失明人士收杖時更易受感染」。

機構籲發揮鄰舍互助精神

香港失明人協進會早前徵集清潔用品，林楚恩與同事連日奔走，為求助個案送上物資。她指不少失明人士處境嚴峻，例如一些後天視障者往往因糖尿病、年老退化等原因致盲，他們需要定時到醫院覆診，卻在這段時期卻缺乏口罩，單靠前線社工奔走18區永不足夠，林坦言鄰舍支持更為重要，「相爭就不足，相分就有餘。如果你拍拍門，問下隔籬有冇需要，比社工跨多個區（照顧他們）更有用」。

失明人士的生活清潔必需品如今成了城內珍寶。香港失明人協進會早前向公眾徵求物資，如今再由各社工轉交求助者，或有由視障人士轉交朋友。（歐嘉樂攝）