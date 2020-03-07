基層抗疫│視障者缺物資　迫用毛巾擦屁股　口述影像協會上門送暖

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情導致各國近日掀起搶購潮，早前香港亦出現排隊買口罩人龍，而超巿的日用品和白米乾糧廁紙曾被搶購一空。健視人視能覷準機會出擊，頻撲後總有些回報，但視障人士卻因接收資訊困難而無法搶購到所需物品。 「今早收到一個電話，那頭的視障人士說他的紙巾用光，擦屁股要用毛巾，聽完我靜了好幾十秒……」香港口述影像協會創辦人梁凱程（Dawning）憶述早前的搶購潮中，每天都收到數十宗同類求助電話，慨嘆政府對獨居視障人士支援嚴重不足，如該類人士沒有加入任何機構，更加是陷入無助境地。 政府不做民間做，不少有心人主動向協會捐贈物資，本身有腳患的Dawning頂着腳痛，連日來親自走訪逾百戶視障者，然後將所需物資送上。抗疫無界線，Dawning近月服務的對象超過九成是非會員，「在大是大非面前，服務別人不應有限制」。 攝影：黃寶瑩

香港口述影像協會作為關心視障人士需要的機構，當1月下旬新型冠狀病毒在香港爆發時，創辦人Dawning想：可以為香港人做些什麼？協會於是冒起搜羅口罩派發的念頭。會內有義工自資飛到泰國，找當地廠商入貨，「有些廠商不肯只賣幾箱口罩，找了好幾間廠，再轉乘內陸機到不同地方，最後才成事，好像過三關一樣」。成功買到口罩，仍擔心能否到港，直至口罩送抵辦公室後，協會才敢將消息公開，呼籲有需要的視障人士申請。

香港口述影像協會的辦公室僅約100平方呎，小小空間堆滿了漂白水、白米、口罩，還有酒精搓手液。

半個辦公室擺滿白米、紙巾、漂白水

協會最初只向視障者提供口罩，後來陸續收到不同機構和人士捐贈各種物資，僅約100平方呎的辦公室，逾半空間塞滿漂白水、白米、口罩，還有酒精搓手液， Dawning仍認得這些物資的來源：4袋白米由幾戶家庭集資送來、藥房捐贈幾大包消毒抹手紙、美容用品公司也送來一箱搓手液，還有街坊的捐贈……辦公室變成抗疫物資收集處，毛毯上的米粒折射出收貨接貨的頻率，而有了物資以後，另一難題是如何派到有需要人士手上，「我們昨天才分發好今天要派發的物資」，Dawning及職員Penny每天馬不停蹄上門派發物資，Dawning笑說，「我們現在已經轉行派米」。

收到物資後，如何派發也是一大難題，香港口述影像協會創辦人Dawning（左）及職員Penny（右）每日都馬不停蹄上門為視障人士送上物資。

今早收到一個電話，電話那頭的視障人士說他的紙巾用光，擦屁股要用毛巾，聽完我靜了好幾十秒，明天一定要把紙巾送到上他家 Dawning 香港口述影像協會創辦人

協會採取送物資上門的政策，Dawning本身患有筋膜炎，但仍親力親為，穿着鞋底3厘米厚的球鞋就上陣，從早上9時一直奔波到下午4時，「若不穿厚底鞋應該撐不住，今天回去也要塗塗藥膏」。送完物資後，Dawning需休息一整天才能復原，但翌日她又跑到工作室把物資打包，然後又再送貨。如此勞碌地派送物資，皆因Dawning切實地感受視障者的抗疫苦況，「有視障人士說仍在使用2003年沙士時期留下來的口罩，但那些已過期了！視障人士要靠點字摸路，更加需要搓手液，但在搶購潮中根本難以買到」。

根據政府統計處數字，全港有約174,800名視障人士，Dawning估計，當中接受社福機構服務的視障者只有15,000人，「若不是任何機構的會員，即代表沒有任何支援，我更加要服務他們」。Dawning坦言，這次其服務對象超過九成是非會員，因在抗疫大時代中不應計較，「今早收到一個電話，電話那頭的視障人士說他的紙巾用光，擦屁股要用毛巾，聽完我靜了好幾十秒，明天一定要把紙巾送到上他家」。

Dawning及Penny收到漂白水，直接在視障人士家門前分發。

義載司機走遍港九新界

協會派物資的消息在網上公開後，至今已收到逾100戶視障者申請，面對大量物資需求個案，運輸成了另一難題，Dawning遂在網上招募義載司機，Mona就是其中一位響應的司機，「我知道獨居的視障朋友出入不方便，疫情嚴重，我什麼也做不到，但我可以用車，周圍送物資」。Mona批評政府抗疫政策後知後覺，坊間有團體比政府更快採購到口罩，趕快向不同有需要人士派發，更能幫助有需要人士。

Mona自言不懂得港島區地理，她找來一本實體地圖，看看下家要送物資的地點。

全城搶購物資 盲人勢難爭奪

物資受惠者包括住在觀塘區的淑儀，她接過Dawning遞上的物資即連忙道謝，其夫是骨癌患者，每個月要到醫院5次，當時其家中只餘不足10個口罩，她並非香港口述影像協會，致電申請物資時本不存寄望，怎料Dawning親自上門送暖，她激動得幾乎想哭，「我個心好……不懂得形容」。

另一對居於東區一屋邨的視障夫婦亦受惠，他們居於邨內17年，但多年來只會在大廈至商場來回，加上屋邨電梯按鈕在疫情期間被加上一層膠片，點字被蓋上，摸凸字時要花更多時間，往往錯失了搶購物資的時機，協會送來的資物頓時成了及時雨。

為視障人士上門派物資，要各方人士合力才能成事，Dawning提起時不禁哽咽，「政府應有好的規劃如何照顧社會上不同的階層，我是小市民，做好自已本分，如果可以藉今次這件事，讓政府知道有一群人好需要幫忙，相信情況就會改善」。

望政府推出基金資援非牟利機構

政府提出撥款300億元的「防疫抗疫基金」已獲立法會通過，不過立法會議員邵家臻曾批評，抗疫基金無法令基層直接受惠。Dawning希望，政府能資助不同非牟利機構，讓前線有資源繼續支援有需要人士，「到目前一刻，我是用自己的資源派物資，沒有任何資助。如果政府能支援我們，再結合民間力量，才是最實際方法」。她指能上門派物資，有賴各方人相助才能成事，「香港人有一定的力量，香港人好nice，好理性好團結。我從沒有主動徵收物資，都是自發性捐過來，我好喜愛香港這個地方」。