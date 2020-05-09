本港新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸緩和，但數月以來，各行各業都受到重創，失業率亦創下近十年來的高位，經濟不景之下，不少「打工仔」都被裁，部分人選擇投身自由工作行列賺取收入。有Freelance配對平台透露，近數月網上行業興起，自由工作的需求及供應都有增加。近年「斜桿青年」的概念興起，擁有多重職業和身份的多元工作方式，在疫情之下會否是條出路？

為了轉型到網上營銷，很多公司需要拍片、剪片、設計等的人才。（呂諾君攝）

據freelance工作社交網絡公司「Freehunter」的創辦人鄭康桁（Harris）指，自疫情爆發以來，近數月不論是freelance用戶，還是企業客戶的數目，都有大幅增長，其中freelance用戶由10月的1萬多人，到現時已有2萬多人，企業客戶的數目亦增加了三成。「疫情之下，大家唔炒人都cut cost（削減成本）啦，咁嘅情況下，請同做freelancers係個冇咁束縛嘅方法。」

疫情期間多企業轉網上營銷

「搵中介公司介紹人才要抽佣，大公司cash flow（現金流量）都可能緊絀，唔想畀大筆費用 ，所以都有搵我哋。 」Harris表示，過去企業客戶以中小企或初創企業為主，但近月一些本地的大企業都開始透過網上平台尋找自由工作者，甚至台灣新北市政府也在Freehunter上徵求拍片的人才。當中以一些關乎網上工作的行業，在疫情期間甚為「搶手」，「多咗好多人做網上生意，有啲本來做紡織業、生產業一啲比較實業嘅公司，可能本身只係派傳單嘅，呢排發現唔掂啦，於是開始想轉喺網上賣嘢。」為了轉到網上營銷，很多公司需要拍片、剪片、設計等的人才，「網上新行業慢慢興起，唔只係supply（供應），亦有好大demand（需求）」，Harris說。

肺炎疫情令本港百業蕭條，但Harris指出，疫情也可以一個契機。（呂諾君攝）

「以前大家會問得唔得㗎，但𠵱家係逼住去試。」 「Freehunter」創辦人鄭康桁

越多才多藝 工作越彈性

肺炎疫情令本港百業蕭條，但Harris指出，疫情也可以一個契機，近數月他觀察到市場對自由工作的模式態度變得開放，「以前大家會問得唔得㗎，但𠵱家係逼住去試，我哋網站流量亦係慢慢增長。」他又指，婚攝、魔術等行業的自由業者工作確實減少，惟慶幸的是大部分人都有「多重身份」，「例如有人本身係魔術師，本來有七成工作都係關於魔術，但佢嘅個人檔案上另外有拍片、剪片技能，𠵱家就多數接呢啲工作。因為有兩個範疇，工作可以比較有彈性。」

坊間常有誤解，認為freelance就等於不專業，但Ｈarris認為，freelance只是一個新的工作模式。（呂諾君攝）

成立於2018年，Harris之所以經營Freehunter，除了因為見到近年香港自由業者愈來愈多，也因為他的自身經歷。熱愛攝影的他透露，過往曾接下拍攝宣傳片的工作，打燈、收音、拍攝「一腳踢」只收取2,000多元，但在言談之間知道客人原來付了2萬多元，「因為大嘅中介公司搵細公司，再搵freelancer，好彩嘅話中間隔兩浸，唔好彩就更多浸，明白公司提供咗服務係應該收錢，但中間食足8、9成，唔單止係我收入少，客人方面，都攞唔到佢畀高價而想要嘅服務質素。」他認為，這樣的市場很不健康。

盼助自由業者建立人際網絡

除此之外，Harris成立平台是希望幫助自由業者建立人際網絡，「坊間有『早餐會』，大家畀300幾蚊入場費去同人握手交換卡片，其實都唔係必要，網上可以做呢樣嘢。」Harris認為，很多時候都不需要面對面的引薦，因此希望提供相對廉價和容易使用的方法，讓自由業者方便尋找工作機會。

「斜桿青年」是一個新工作模式

他又指，坊間常有誤解，認為freelance就等於不專業，但他指出，以攝影界為例，一些「最勁」、「最貴」的攝影師都是自由業者；認為「斜桿青年」只是一個新的工作模式，「上一代可能會話我哋係死廢青、唔做嘢，但其實好多年輕人都唔係懶，只係鍾意多啲彈性。」Harris指，有些人的生活規律不適合當上班族，但如能押後工作時間，甚至「瞓晏覺」，工作效率就能大大提升，「如果係呢類人，我插畫好勁攝影又好勁，咁點解我唔出嚟做Slash（斜桿族）呢？」

近數月網上行業興起，Harris指，自由業者的需求和供應都有增加。（呂諾君攝）

非人人適合當freelancer

提到做freelancer的好處，Harris認為，除了時間、地點、性質有彈性，對自身而言也可嘗試到不同風格，技能也較為全面，但他提醒，並非人人都適合，「一定要一路裝備自己、主動去識多啲人，疫市之下需求係大，但新嘅僱主太多，佢哋冇請過Freelancers，如果冇熱誠就唔啱做。」他表示，可多加利用網上渠道裝備和包裝自己，若有足夠決心，相信在疫市之下，求職者仍能找到出路。