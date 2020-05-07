【新冠肺炎】杏花邨攀石中心重開　停供鎂粉　攀石者需戴口罩

本港新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸緩和，日前（5日）政府宣布關閉逾一個月的健身中心、戲院等場所可於明天（8日）重開。由 「最年輕包山王」開設的Just Climb攀石中心，跟隨政府措施停業42天後，亦採取了不同的防疫措施，為明天重開作準備，除了在場內噴灑90天內有效的抗病毒塗層，中心亦將要求客人攀石時要全程戴口罩。中心創辦人、前香港攀石代表隊成員何善揮指，中心開業兩年以來受過多重打擊，但他們仍抱持正面心態迎難而上，「好似攀石一樣，只要諗到方法、學識點樣堅持，最後都可以完成目標。」他說道。

雖然原定於2020年舉行的東京奧運宣佈將新增運動攀登項目，意味着攀石運動員亦有機會走上奧運舞台，但其實攀石在香港仍屬冷門運動。政府早前推出第二輪防疫抗疫基金10萬元補貼的名單中，包括了提供運動器械或器材，以及舞蹈、瑜珈、普拉提、伸展運動、武術等的場所，「攀石」卻不在其中；攀石中心亦同樣沒有被納入政府的停業禁令內，但業界普遍都自願在3月底跟隨政府措施選擇停業，Just Climb攀石中心是其中一間停業了42天的中心，「雖然攀石係冷門運動，但我哋同樣想肩負抗疫工作。」中心創辦人何善揮（Danny）說。

中心上月零收入 業主減租亦難捱

今年31歲的Danny，自10多歲起便與攀石結緣，過去亦曾以21歲之齡成為最年輕的「包山王」，為了推廣攀石運動，他於2017年在位於杏花新城內約7,000呎的舖位開設攀石中心。開業短短兩年，中心已曾經歷過多次「大事件」，「山竹嗰時成個地下浸晒水，之後又試過一次爆水渠，再之後就係社運同埋今次疫情。」他表示，疫情對他們的影響是「極度大」，其間生意銳減9成至9成半，上月更是完全零收入，「攀石唔同其他運動，冇得上網學。」Danny指，雖然後期也有推出戶外體驗活動應對，但奈何只適用於已有經驗的攀石者；而業主在此期間雖減收租金，惟中心應付管理費、員工薪金等開支仍感到十分吃力，他透露早前申請了 「百分百擔保特惠貸款」 以應付現金流量周轉。

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場內噴上殺菌塗層 每個區域只可8人聚集

隨着疫情緩和，攀石中心亦將於明天重開。Danny指，他們會採取不同的防疫措施，當中包括了為客人量度體温、規定入閘前需先消毒雙手、在場內噴灑由「香港科技大學─捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」研發、有效期為三個月的多層次殺菌塗層。此外，員工亦在場內劃分區域，規定每個區域只可有最多8人聚集；即使在攀爬期間，客人都需全程佩戴口罩；而為防交叉感染，中心會暫停為客人提供攀石用鎂粉，建議客人自行帶備液態狀鎂粉，場內有智能消毒鞋櫃，讓客人放入鞋子消毒。



中心停業42天，香港攀石代表隊成員也因此失去場地作攀爬訓練，Danny表示，成員大多只能在家操練體能，「雖然係有一定影響，不過就唔知係咪好彩，全世界都係咁。」而明天中心重開，運動員將可復操。對於疫情重重打擊致令攀石中心經營困難，Danny認為，這樣更可表現攀石的核心精神，「想透過積極處理問題，畀到大眾或嚟玩攀石嘅人見到，我哋係辛苦經營，但仍然會堅持落去......透過攀石可以有一份生命價值，畀到一份力量大家一齊堅持夢想。」