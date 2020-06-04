問題健身中心舊址重開同類商店　區議員再接街頭推銷變簽約求助

健身中心的營商手法屢受爭議，過去有市民表示，職員會在街上以「幫幫手填問卷」的手法，招攬及欺騙受害人上中心簽署健身課程合約。去年消委會曾點名譴責4間健身中心，以不良銷售行徑嚴重損害消費者權益，而其中一間是為位於旺角某商場內的Fitness Express。事件沉寂一時，但有區議員指，現時該處同一舖位開設了新的健身中心，他接獲了多名街坊求助，指在街頭被該中心職員帶上健身中心。因中心地址相同、陳設相似，有市民擔心或是不良健身中心易名後捲土重來。

去年4月，消委會公開譴責四間健身中心，指其以年輕人為高壓銷售目標，當中包括在街上懇求投訴人協助完成問卷，再把投訴人帶往鄰近健身中心接力推銷，騙取投訴人交出信用卡及身份證以制訂合約及過數付款。《香港01》過去亦曾報道涉及其中一間健身中心Fitness Express的事件。而油尖旺區區議員李傲然向《香港01》表示，近日接獲多宗求助，多名市民指在街頭被人推銷健身及教練課程，其後被帶上位於旺角前身Fitness Express同一位置的健身中心，而他們付費後，認為銷售方法未似預期，因此希望能作退款。

李傲然認為，現時政府的宣傳教育不足，而且未有就相關條例作出規管，建議政府要向執業的公司提供指引。（資料圖片）

李傲然指，他曾兩度就不同個案陪同當事人到訪健身中心，但當值的「教練」曾態度惡劣地要求他的助理離開私人地方。惟他翻查地契，發現該處為公共地方，並且是消防走火通道；他認為相關職員的誠信有極大問題，而他亦知道有其他類似的健身場所在同一個位置開辦，認為事件需要多加關注。他認為，現時政府的宣傳教育不足，而且未有就相關條例作出規管，建議政府要向執業的公司提供指引，避免市民誤墮法網和引起糾紛。

《香港01》為涉事健身中心進行查冊，發現其董事及創辦人姓名與「Fitness Express Company Limited」的並不相同，暫未知兩者是否有關。