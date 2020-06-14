疫情下本港失業率達十年來高位，基層更是首當其衝的一群。最近有清潔工投訴指，上月底無故在合約到期前14日被外判商解僱，無法領取萬多元的約滿酬金；其丈夫又因腳患無法上班，目前只得依靠3萬元積蓄過活。有團體質疑外判商在約滿前突然解僱員工，借機逃避支付約滿薪酬的責任。

張婆今年71歲，過去7年，她一直在長沙灣一帶的街道擔任食環外判清潔工。由於政府外判清潔公司每隔兩年便需重新招標，而張婆一直獲新的清潔公司沿用，多年來均相安無事。惟上月14日，張婆被現時的外判商萬成清潔服務公司即日解僱，事後她只收到一張7千多元的支票，用以支付她該月的工資及年假薪酬。張婆又指，連同她在內，上月共有約9名清潔工人被解僱，當中大多是長者，令她大感不解。

張婆今年71歲，過去7年，她一直在長沙灣一帶的街道擔任食環外判清潔工。（黃文軒攝）

張婆丈夫近年來因腳患而無法開工，縱然她兒子從事地盤，惟「唔想同個仔拎錢」，故家中只剩下她一人的收入來源。張婆指，現時她只剩下餘3萬元積蓄，而每月租住的劏房租金加水電費接近4千元，對於突然失去收入感到不知所措。她表示，想自力更生，不想領取綜援，但最近眼睛出現毛病，又花去幾千元醫藥費，難以維持生計，「生活好艱難」。

張婆被解僱後，只收到一張7千多元的支票，用以支付她該月的工資及年假薪酬。（黃文軒攝）

香港社區組織協會幹事吳衛東早接獲張婆求助，他指外判商在張婆接近一年約滿時才解僱她，以致她無法領取約滿酬金，認為僱主極度「陰招」，而即日解僱的代通知金亦不知所蹤。

政府去年改革外判合約制度，包括做滿12個月的外判員工可獲6%約滿酬金，以及受僱滿1個月可享有法定假日薪酬。

香港社區組織協會幹事吳衛東早接獲張婆求助，他指外判商在張婆接近一年約滿時才解僱她，以致她無法領取約滿酬金，認為僱主極度「陰招」。（黃文軒攝）

吳衛東表示，本來打算到勞工處指控萬成清潔公司無理解僱張婆，惟舉證有難度，「事主未在此公司工作滿2年，不能告他無理解僱」。吳衛東認為，現行的勞工法例下對外判工的保障仍然不足，「張婆既不能告僱主無理解僱，亦得不到約滿酬金，以及第3期抗疫基金。雖然羅致光局長在過去一年為外判工增加了約滿酬金， 可惜張婆婆仍不受保障」。吳補充，將到勞工處向萬成追討約1萬元的代通知金。

工會：兩星期收兩宗類似求助

清潔工人職工會總幹事胡美蓮指，過去兩星期不約而同地收到兩宗類似求助，有外判商突然解僱服務多年的年長清潔工。胡指，過去此類情況較少見，「就算是新的外判商，亦要沿用舊有人手」。她又指，不排除外判商在收到抗疫基金後，因資源增加而解僱年長員工，換來較年輕的人，但詳細原因仍要再研究。清潔工人職工會組織幹事梁芷茵亦認為，僱主在聘請人手時應考慮其能力而非年紀。

張婆指，現時她只剩下餘3萬元積蓄，而每月租住的劏房租金加水電費接近4千元，對於突然失去收入感到不知所措。（黃文軒攝）

涉事的萬成清潔服務公司回覆查詢時指，公司就解僱安排都依據了勞工法例及僱傭合約內的條款。萬成又稱，目前已聯絡該員工跟進事件。