【催淚煙遺禍】清潔工零裝備清潔　藝術家倡清理殘留物重新招標

過去數月各區均爆發大型衝突，警方大量使用催淚彈驅散人群，由6月至今，警方在全港已最少發射逾9,000枚催淚彈。近期各界極度關注催淚煙殘留物在社區的禍害，清潔工人在工作時又沒有足夠保護裝備，引起爭議。有地區人士透露曾指，大埔區分區的食環署承諾將向清潔工人提供N95口罩作保護。不過有關注勞工權益多年的藝術家程展緯就認為，清潔工大多年老及對催淚彈禍害認知不足，政府不能單靠派發防具就解決清潔問題，在目前不清楚催淚彈成分下，由外判清潔工處理催淚催殘留物是「荒謬、好錯」。

上周三（13日）食物及衞生福利局局長陳肇始曾表示，已向食環署員工及承辦商發出工作指引，指如果清理催淚煙殘留物時應配戴口罩、橡膠手套及膠圍裙等。食環署回覆《香港01時》表示，各區環境衞生辦事處及潔淨服務承辦商（包括大埔區）已按指引為清潔工人提供所需個人防護裝備，如N95口罩等，供清潔工在有需要時使用。

本周二（19日），有在彌敦道近佐敦一帶的食環署清潔工人在清潔時，只戴上一個普通口罩，不過亦有人戴上N95口罩。（資料圖片／鄧詠中攝）

指引成效質差 有清潔工指沒有收到新口罩

政府的新指引，地區上又能否有效實施？本周二（19日），有清潔外判商出動洗地車，清理大埔太和路一帶的車路及行人路面，當時清潔工只配戴外科口罩及手套。另外，早日香港理工大學攻防戰後，不少食環署清潔工人在清理藍色水遍地的路面時，亦指出在工作時會感到刺眼及不適。所屬大埔民主聯盟、大埔廣福及寶湖選區候選人連桷璋認為，政府無視清潔工人安全，「既然你都可以咁快就洗地，點解唔可以向工人派（防護性較佳的）口罩？」

近日大埔太和路及安祥路成為警方施放催淚彈重地，相隔兩三條街工作的劉女士表示暫時未有感到不適。她今年65歲，平日主要在大埔墟站負責掃地工作。她稱，公司一直有向工人派發外科口罩及手套等工具，記者再問近日有否收到新口罩，她就表示沒有，口罩款式與平常無異。「如果口罩用完，寫字樓就會派人拎嚟啦！」

單靠口罩無法解決問題 關注淸潔工人士促公開催淚煙成份

最近不少勞工團體要求政府委派專業人員，在全副保護衣裝備下執行清潔工作。藝術家程展緯多年來關注勞工權益及跟進清潔工議題，他認為清潔工人普遍都為年老者，對於催淚煙的禍害沒有太大警覺性，甚至如果有口罩亦可能因太焗促，而拒絕戴上工作。他透露，曾經接觸過清潔商行內人士，有人認為在處理催淚彈殘留物問題時，政府應該重新招標，並在合約中列明清理要求及方法，而不是外判給清潔工就了事。

程展緯又直批政府處理清潔催淚彈問題「好錯」：「催淚彈殘留物的影響是一個長期問題，不能短期解決。政府作為所有公務員（如警方）的最大僱主，你污染了地方，卻要外判商（清潔工）收拾？所有人都不知道催淚彈成分，只有警方是掌握成分的人，那他們處理會否更有效？」

2019年區議會選舉廣福及寶湖選區候選人為連桷璋、黃碧嬌及郭樹仁。