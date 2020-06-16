【垃圾站焗爐】垃圾站拉閘防傳異味　程展緯批不人道：熱死清潔工

有關注勞工權益多年的藝術家程展緯近日收到消息，指食環署近年立下新規例，要求大型垃圾站關閉一邊主閘，只開啟一邊行人出入閘門，防止異味傳出。他批評此舉極不人道，尤其夏天時室內悶熱，站內容易因空氣不對流加重垃圾異味，最後變相令清潔工受苦。 食環署回覆查詢時表示，為避免垃圾站內的氣味對附近民居和途人造成滋擾，垃圾站運作時會把大閘關閉至與地面保持一段距離，以加強空氣流通，避免垃圾收集運作影響周邊環境衛生。

食環署於全港共設有161個公眾垃圾收集站，記者於昨日（15日）及今日（16日）分別巡查大埔、荃灣及深水埗區共7個垃圾收集站，發現其中深水埗醫局街垃圾收集站的一邊出入口關上大閘，只留下一邊閘門供垃圾車出入；另一個位於荃灣的香車街的24小時垃圾收集站則下了半閘，一邊行人出入口則完全關上，空氣無法對流。至於其餘5個垃圾收集站的所有閘口均有打開。當中有清潔工指，關閉大閘是食環署的規定。

深水埗醫局街垃圾收集站的一邊出入口關上大閘，只留下一邊閘門供垃圾車出入。（鄧詠中攝）

「開個窗、開返道門已經涼好多！」 79歲清潔工鄧先生

79歲清潔工：心好翳焗

鄧先生今年79歲，從事清潔工4、5年。他過去曾在尖沙咀及荃灣工作，今年他被承辦商調派至荃灣香車街垃圾收集站。他直言，工作多年，首次見到站內大閘下了一半，「返親嚟呢到個心都好翳焗，我做過個個垃圾站都通風，係呢度唔知點解係咁，小職員真係好淒涼！」據觀察所見，站內高處設置約6部風扇，上方更擺放一部大型抽氣扇，惟抽氣扇沒有運作，上方設有一排窗戶，卻全數關閉。鄧先生另一名同事指，「抽氣扇係假㗎，我哋冇得開！」鄧先生補充，「開個窗、開返道門已經涼好多！」

一個位於荃灣的香車街的24小時垃圾收集站則下了半閘，一邊行人出入口則完全關上，空氣無法對流。（黃文軒攝）

「佢將外圍粉飾得好靚，經過的人很快便會經過了，入面的人卻是長期承受的一群」。 關注勞工權益藝術家程展緯

天氣悶熱加劇異味

程展緯補充指，近日他曾到訪大埔翠林、油麻地街市街及深水埗的醫局街垃圾收集站，均發現垃圾站的大閘口被關上。他批評，該新政策完全不顧清潔工感受，尤其夏天悶熱，不通風會加劇站內異味，「佢將外圍粉飾得好靚，經過的人很快便會經過了，入面的人卻是長期承受的一群」。

勞工處早年編製了《酷熱環境下工作預防中暑》小冊子，提供一般的職業健康指引，建議僱主為僱員的工作環境增加空氣流通量，在適當情況下加強通風或空調設施等。

早前天文台預料今年夏天偏熱，程展緯說，垃圾站內的抽氣系統欠佳，夏天時情況恐更嚴重，「清潔工年紀大，一個唔好彩暈咗都冇人知」。他又透露，曾有承辦商因沒有跟從關閉大閘的規例而被罰款，「清潔工都覺得好唔着地，放個閘落嚟，冇諗過人嘅狀況會點」。

食環署：關閉大閘加強空氣流動

食環署回覆查詢時表示，為避免垃圾站內的氣味對附近居民和途人造成滋擾，垃圾站運作時會把大閘關閉至與地面保持一段距離，以加強空氣流動，避免垃圾收集運作影響周邊環境衞生。如承辦商有任何違規或失責行為，署方會因應情況向有關承辦商發出口頭警告、書面警告或失責通知書。

署方又補充，每個食環署管理的垃圾收集站均分別設有掛牆牛角扇、通風裝置、除臭排氣系統及車輛廢氣排氣系統，並會確保垃圾站內的排氣系統運作正常，並在收集垃圾後把垃圾站的窗戶打開，以保持垃圾站內空氣流通。不過根據記者觀察所見，其中荃灣香車街垃圾站的排氣系統卻沒有運作，窗戶亦全部關上。