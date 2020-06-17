大型垃圾桶質素差易崩裂　清潔工自行走位避刮傷　團體批偷工減料

過去公共垃圾桶的設計問題引起關注，政府亦在去年檢討垃圾桶設計。不過在公眾垃圾桶以外，清潔工使用的大型垃圾桶又曾否引來注目？有關團體指，食環署近年改為採購深灰色款的660公升大型垃圾桶，質素明顯比過去的舊款垃圾桶差。有在站內工作的清潔工指，新款垃圾桶經常不足三個月便損壞，如垃圾桶邊位裂開，「壓縮斗夾起垃圾桶時，可能會因邊位斷裂而掉下來，有機會傷到工友，十分危險」。

記者走訪大埔、荃灣共5間垃圾收集站，發現站內幾乎全數使用深灰色款的大型垃圾桶。根據食環署回覆指，署方約在2010年起，將大型垃圾桶的顏色由綠色轉為深灰色，由承辦商提供並在國內製造，署方強調其設計及規格並無更改，深灰色和綠色大型垃圾桶均以塑膠物料製造，每個垃圾量成本約為760元。

有在垃圾站工作的清潔工透露，自1997年回歸以來，食環署就從綠色款垃圾桶改為深灰色款垃圾桶；不過亦有清潔工指，近一年間站內才轉用深灰色款垃圾桶，過往一直沿用綠色款。在大埔一所垃圾收集站工作的陳伯指，他從事清潔工6年來，認為綠色款垃圾桶的質地較挺身、厚實，但深灰色款的垃圾桶比綠色款的質素差，「黑色款的膠好薄，偷工減料」。

關注勞工權益多年的藝術家程展緯指，近年外判服務承辦商均添置「壓縮斗」，垃圾桶須夾在斗上，將垃圾倒進斗內壓縮，當壓縮斗夾起垃圾桶時，桶邊的受力位置過短，桶邊容易斷裂。（黃文軒攝）

陳伯指，黑色款垃圾桶的消耗量極大，至少每半年便須更換一個，相反過往綠色桶的壽命則可長達幾年，「（黑色）爛得好快，啲轆爛晒，個桶推埋夾斗邊就凹晒，一上夾車個邊就會裂」，陳伯補充，「不過暫時未試過整親，我哋識走位」。

關注勞工權益多年的藝術家程展緯指，近年外判服務承辦商均添置「壓縮斗」，垃圾桶須夾在斗上，將垃圾倒進斗內壓縮，「這種方法其實是好的，可以減省清潔工的工序，不用他們人手抬起垃圾桶」。可是有利也有弊，程指，當壓縮斗夾起垃圾桶時，桶邊的受力位置過短，桶邊容易斷裂，「垃圾桶的膠老化了，當個受力位對得唔齊，就會容易崩斷。如果跌下來更加危險」。他認為食環署在採購物資時，應加強品質監控，保障清潔工人安全。