早前在筲箕灣東駿苑旁，一條由行山人士以水泥僭建的行山徑引起社區關注。有指問題早已纏擾多年，直至屋苑新法團自去年年底上任後，才着手處理。惟即使屋苑已在地政總署警告下移除僭建物並圍封有關路段，現時仍然不時有行山客強闖，甚至向居民和保安動粗。事實上，舊法團盤踞20多年，據新法團代表示指，過往法團事務問題多多，令居民十分不滿，而近月屋苑終成功更換管理公司，透露未來就行山徑問題將有更進一步的措施。

位於筲箕灣耀興道的東駿苑，屬於位處半山的居屋屋苑，共有兩座約1,200多伙。《香港01》早前曾報導，在區內引起討論的行山徑屬東駿苑屋苑範圍，在多年前由行山人士在山坡範圍僭建出來，而早前記者視察所見，該小路有明顯告示告知途人嚴禁攀爬，地上亦有不少嘗試圍封小路入口的膠帶，但多數都被毀掉，並未能夠阻止行山人士在該處上山。

去年12月與其他成員「踢走」舊法團、現任東駿苑業主立案法團秘書陳展浚指出，月前確認將於本月底更換新的管理公司，法團亦將繼續處理行山徑問題。他表示，早前曾與政府方面進行跨部門會議，研究在該處加上閘門的可行性；同時已向地政處入紙，將在山坡位置加設鐵絲網，「因為嗰度其實只係維修通道，唔係正規山徑，所以我哋要防止啲人喺嗰度上山。」陳又指，新管理公司日後會在相關位置放置閉路電視，「到時如果再有人剪網、夾硬都要行，新管理公司嘅建議係會申請禁制令。」

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雖然行山徑引起不少討論，不過陳展浚稱，屋苑問題並不只得一個。早於2013年，舊法團曾提出要為東駿苑進行維修外牆大型工程，到將近完工時卻要追加1,500萬工程費，即每戶前後合共要付上四萬元，陳表示，當時已引起不少居民不滿；到了2018年，法團再次提出進行升降機工程，惟其只向住戶發出投票通知書，相關的工程資料、費用等完全欠奉，「作為半個行家，喺諮詢會度我問佢哋（舊法團成員）有咩詳情，佢哋答唔到就發脾氣。」當時已開始從事地區工作、現為西貢區區議員的陳展浚說到。

「嗰時會場突然熄燈，有10幾個紋身大漢嚟到圍住，同居民開始嘈起上嚟。」陳指，最後居民運用「不少於5%」的權力召開業主大會，成功暫緩工程，「咁多年大家已經好憤怒，唔係覺得唔應該做，係信唔過畀佢哋（舊法團）做！」他表示，居民對舊法團、管理公司以至是屋苑保安人員都有很多不滿，例如曾發現工程記錄簿之中有九個月的記錄消失不見、單據及帳目混亂等等；他又指，因涉及「夾錢」問題，不同政見、年齡的居民都支持新法團，希望能改善屋苑情況。

東駿苑新法團在三月開始更換被指表現欠佳的保安員，亦在六月底召開的業主大會，選出了新的管理公司。陳展浚表示，會上發現有一堆已離世的居民名字被寫在授權票上，現時仍有懷疑來自舊勢力的抹黑信等等，他透露自己家門前被放過三次火，指與服務的將軍澳區相比，情況實在較難處理，「雖然好多居民都會好驚呢啲好似惡霸式嘅行為，不過我哋未來都會繼續做，希望令屋苑事務可以重回正軌。」