【屯門南延線】西鐵站選址湖景路　街坊憂破壞社區寧靜

近日本土電影《幻愛》熱映，有網民指電影將屯門拍得像日本般浪漫，令其取景地屯門碼頭及湖景邨一帶備受關注。不過除此之外，該處亦因將要加建西鐵站而成為社區焦點。有區議員指，日前的屯門區議會會議上，路政署方面終於宣布屯門南延線屯門南西鐵站的選址，車站將架空建於湖景路上。有街坊認為加建車站可改善區內交通，但也有人擔心，西鐵進駐後原本寧靜的小社區從此會被破壞。

西鐵站將選址於兆禧苑和湖景邨之間的湖景路興建。（「甄紹南」Facebook圖片）

政府在2014年發布《鐵路發展策略2014》建議興建屯門南延線，而早前亦宣布邀請港鐵開展屯門南延線詳細規劃及設計，預計工程造價約114億元。日前（7日）舉行的屯門區議會大會中，有議員繼續就屯門南延線相關事宜作出跟進。據區議員甄紹南表示，路政署代表在會上終於確認將計劃於兆禧苑和湖景邨之間的湖景路興建西鐵站。

多年來依賴巴士出入

一眾街坊對此有不同意見，當中有人指西鐵站已「講咗好多年」，十分期待該站落成後能為區內交通帶來方便；不過，也有居民認為該處馬路並不算闊，即使是高架鐵路也有可能「唔夠位起」或令環境十分擠逼，亦有人擔心，外來人士增加會改變社區環境。「如果起喺度當然唔好，會嘈，人多又會雜咗。」李小姐指，因不喜歡車站要「行上行落」，本來已少搭西鐵，認為依靠巴士多年已成習慣，「我都幾十歲，我諗佢起得嚟我都死咗。」至於盧先生則贊成在該處建西鐵站，「有時都會特登過屯門市中心搭西鐵，如果喺呢度附近起就會方便啲。」他又認為興建西鐵站後，應該不會影響社區，也不擔心樓價「炒貴晒」，「呢度大多數都係公屋，私人樓都舊晒，影響應該唔係太多嘅。」

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屯門區區議員甄紹南表示，屯門南延線討論多年，項目預計2023年動工，並於2030年竣工，而日前終於宣布西鐵站的選址，甄坦言，選於湖景路建站是有利亦有弊。他表示，湖景路位置是「碼頭區」的中間點，其他的選址都較「側埋一邊」；惟湖景路接近住宅、學校等建築物，同時是交通主要道路，「到時會唔會要減行車線造成塞車？甚至封晒所有線要兜個大彎行？」甄又指，從交通方面而言，街坊憂慮有了西鐵後會削減巴士班次，而鐵路的載客量又未必能應付需求；在社區角度來說，他們不希望該處變成另一個「屯門市中心」，「以前屯門市廣場一帶主要做街坊生意，開埋V city之後就變晒名店，碼頭嘅街坊都擔心社區會因為有鐵路而變成遊客主導。」

有居民建議發展水路

甄紹南指，早年居民對興建西鐵站十分期待，惟近年有所轉變，因此未來會繼續就事件作地區諮詢，亦會要求政府適時向公眾交代時間表、車站設計、行人通道設計等等。他又指，現時距離屯門南延線的預計峻工時間仍有十年，「屯門公路日日塞車，政府喺現階段會唔會已經有改善交通嘅方案，喺呢段過渡時期可以紓緩交通？」他指，有居民建議可發展「水路」，認為增加誘因吸引船公司投標。此外，甄又指出，沙中線以服務經營權的方式營運，因此出現了不合格的工程問題，因此未來也會追問相關部門會如何監察屯門南延線的工程。