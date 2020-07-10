菲籍確診船員曾住悅來酒店　員工爆消毒時不知情　酒店否認指控

本港新冠肺炎疫情「第三波爆發」，連日來本地確診數字不斷上升。前日（8日）有住在荃灣悅來酒店的菲律賓船員確診，不過有酒店員工透露，酒店防疫措施充滿漏洞，包括在船員確診當日沒有通報酒店員工，甚至在消毒確診者到過的地點時，酒店沒有告知負責員工確診者曾經到訪上址，亦沒有加強員工的防疫裝備。香港酒店工會批評，酒店做法極不負責任，妄顧員工及住客安全。荃灣悅來酒店回覆查詢時否認相關指控。

一名來自菲律賓的船員曾於本月7日入住荃灣悅來酒店，並於翌日（8日）確診。香港酒店工會現時有600名會員，工會主席徐考澧指，近日收到悅來酒店一名員工報料，指他曾在7日接觸過悅來酒店的船員確診者，翌日他得悉該名船員確診後，曾向酒店要求即時下班並求醫，惟酒店高層卻回應指「你返埋今日先算」。

一名來自菲律賓的船員曾於本月7日入住荃灣悅來酒店，並於翌日（8日）確診。（黃文軒攝）

徐考澧又引述該名員工透露，在該船員確診當日，酒店已隨即為其到過的餐廳消毒，不過卻在消毒前只告知負責員工「要做工程」，負責消毒的員工對確診者曾經到訪餐廳並不知情。

徐考澧指，酒店當時沒有即時向員工通報確診者資訊，在得悉有確診者後，酒店雖已為確診船員的緊密接觸者進行新冠肺炎病毒檢測，並改為向入住的船員上門派發飯盒，但徐指，酒店現時仍未加強防疫措施，如員工向目前仍居於酒店的船員派飯時，只沿用普通外科口罩，欠缺保護衣等裝備。

徐批評酒店做法極不負責任，令員工被感染風險大大提高之餘，亦妄顧了酒店員工及住客安危。他又表示，工會將建議政府向酒店統一員工防疫用具標準，又建議將獲豁免檢疫的人士集中在同一層樓，方便酒店進行防疫工作。

記者今日（10日）到訪荃灣悅來酒店，發現有部分職員戴上面罩，以及不時噴灑消毒噴霧。（黃文軒攝）

記者今日（10日）到荃灣兩所曾接獲確診船員的酒店視察。發現荃灣悅來酒店大堂仍有不少人坐在沙發上，至於接待處則有隔板阻隔職員及住客。酒店升降機大堂擺放了一部消毒噴霧機，以及非接觸式探熱體溫機，有部分職員則戴上面罩，以及不時噴灑消毒噴霧，氣氛頗為緊張。

自上月下旬至今（10日），共有12名確診新冠肺炎的船員曾入住荃灣帝盛酒店。（黃文軒攝）

至於本月5日曾接待3名確診新冠肺炎船員的帝盛酒店，記者今日在進出酒店大堂時，會有保安員量度體溫，而接待處亦有膠板阻隔住戶及員工，大堂內亦有貼上告示，要求所有進出人士均須配戴口罩。至於酒店大堂的咖啡廳則沒有營業，有員工指，公司下令咖啡廳停業十多天，但沒有透露原因，不過預計未來一、兩天會重新營業。

荃灣悅來酒店發言人回覆查詢時表示，有關網上的指控非經證實及非官方性。發言人又指，前日（8日）收到衞生署人員通知有關住戶確診後，資訊已經由所有相關部門主管發放至屬下員工，並且當日已立即進行徹底大規模消毒，包括酒店大堂、走廊、餐廳、乘客電梯、涉事樓層及曾接觸的公共地方等，而酒店大堂亦加設了消毒霧化機。

記者今日（10日）到荃灣兩所曾接獲確診船員的酒店視察。發現荃灣悅來酒店大堂擺放了一部消毒噴霧機，以及非接觸式探熱體溫機。（黃文軒攝）

悅來酒店發言人補充，有見最近疫情反覆，已按工種安排額外防護裝備如護目鏡、保護袍、面罩及手套等給員工，同時已為與確診者有接觸的相關員工安排了新型冠狀病毒快速檢驗測試，所有結果報告顯示呈陰性，同時已為相關員工安排第二次病毒測試，目前他們正在休假中。

本月初，香港酒店工會社交專頁上曾引述同業消息指，荃灣帝盛酒店亦置前線員工於不顧，如酒店餐廳員工對要送餐上確診者房間不知情等。荃灣帝盛酒店發言人回覆時表示，有關指控完全失實，又指酒店一直以來公開透明，亦以明確迅速的態度回應客人及員工的查詢。酒店在本月6日曾安排70名酒店員工做新冠病毒檢測，發言人補充指，鑒於疫情急促變化，酒店已與衛生防護中心聯繫，要求為所有員工再次進行深喉唾液樣本作化驗。