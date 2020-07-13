【新冠肺炎】大埔墟熟食中心下周五重開　居民憂會出現群組傳染

大埔墟熟食中心在今年2月初就開始關閉5個月以進行工程維修，並於本月（23日）將會重開，本來這是一件值得開心的事。惟近日疫情再度爆發，一眾飲食業為高危地方，大埔墟熟食中心在這個情況下重開，難免令市民感到擔心。有大埔市民擔心熟食中心重開會出現類似群組傳染個案，亦有租戶表示需要再考慮重開當日是否會開舖。

大埔墟熟食中心一向被譽為臥虎藏龍的美食之地，不少大埔街坊都喜歡到熟食中心用餐。市民陳太表示，平時也會到大埔墟熟食中心吃早餐，近月中心關閉對居民帶來不便。她擔心熟食中心的重開會出現類似的群組傳染個案，自己會注意個人衛生，勤洗手帶口罩，保障自己的健康。

住在大埔30年的陳太表示，經常光顧熟食中心。對於熟食中心重開則抱觀望態度：「要看看它的格局是怎樣，如果像以前的，人人也沒有戴口罩坐著，就較危險。」她認為：「茶餐廳也只是十至二十個人，但上面（熟食中心）有一百、二人，十分危險。」她指現階段未知中心怎樣去做防疫工作，所以就算重開，估計買外賣的人會多過堂食。

陳太認為現階段未知他們怎樣去做防疫工作，所以就算重開，估計買外賣的人會多過堂食。（梁子傑攝）

住在大埔的程小姐則贊成熟食中心重開。「（熟食中心）關了一段時間，對街坊造成不便。許多四方八面的人也會來進餐，不單止只有這區的人來吃。」她又認為，現在想不了太多：「外面有很多茶餐廳，疫情又不是在單一地方出現。」但她自己會盡量在家進食三餐。

住在大埔的程小姐贊成熟食中心重開：「許多四方八面的人也會來進餐，不單止只有這區的人來吃。」（梁子傑攝）

住在大埔四十年的葉太直言熟食中心重開後，會繼續光顧。她不太擔心疫情影響，因為這是關乎到個人衛生問題，她亦理解商戶要做生意和交租。葉太指出：「之前我常常去吃，在這附近住。這裡的食物集中，有茶餐，也有西餐，價錢又比較便宜。她認為早前中心暫時關閉對她造成不便。「日日都去其他地方用餐。其實在哪裡也有機會感染。大家都不知道誰有感染，就是看好不好運罷了。」她表示會自己做足防護措施。

住在大埔四十年的葉太表示在熟食中心重開後，會繼續光顧。她更認為在哪都有機會感染，只是運氣之談，但她亦會做足防護措施。（梁子傑攝）

舊墟及太湖區議員劉勇威表示，大埔墟熟食中心重開的日期是早前預定，不少市民都期待重開，當時並未有料到疫情再一次爆發。對於中心重開，他指兩日後會在（15日）環保、漁農、工商、食物及衞生委員會向相關部門查詢和了解中心重開後的安排。他指：「從這幾天去看疫情並不樂觀。之前六、七月疫情放緩，也有市民開始鬆懈。要看現在的情況去到哪邊，但現階段應該會向差方向發展，今天也有多人確診。」劉估計疫情確診持續至少14天，故他會密切留意情況及政府會否推出新措施。對於有租戶對疫情下中心重開感到憂慮，劉表示，現階段並未有收到租戶向他求助，但能明白他們要面對招聘人手和租金等問題。「我相信就算重開，也有很多人不敢去，租戶生意也難做。」就此，他表示這些事宜皆可以討論，也會在向相關部門了解詳情後，向他們提供適當支援。「也許會呼籲他們暫時不要開，但都要待了解安排後才決定。」