新冠肺炎｜確診者曾到捐血站捐血　市民：不會因此而忌諱捐血

衛生防護中心昨（13日）公布，個案1509確診新冠肺炎病人曾經捐血。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該確診者曾於7月5日捐血，7月9日發病，並提到捐血時並非傳染期。今早（14日）記者到荃灣捐血站視察，發現仍有零星市民前往捐血站捐血。期間，更有職員在門外進行清潔及消毒門前扶手。有捐血市民指他們得悉昨日的個案，不覺得會有太大影響，表示自己不會因此而忌諱捐血。

有捐血習慣的吳小姐認為紅十字會向來的預防措施都做得不錯。她透露現在和以往往唯一不同是一進門便有職員替他們量體溫。「以前也會量體溫，不過是進到捐血房後，姑娘才幫我們量。現在提早在門口即時量，量好才可以進入。」她指，以往捐血前也會收集他們的身體狀況的資料，例如有沒有發燒和近期曾到訪哪裡等。吳小姐表示：「以往都有填寫健康申報，需填寫內容其實也十分詳細。」對於在疫情下都堅持捐血，她則回應：「其實一眾有捐血習慣的人沒有什麼特別原因下都會照常捐血，不覺得會有太大影響，我們都不太忌諱捐血。」

劉先生和劉太均表示，雖然他們只是首幾次捐血，當中的程序並沒有大變化。（曾鳳婷攝）

劉先生和太太今早於捐血站捐血。他表示，雖然他們只是首幾次捐血，當中的程序並沒有大變化。「都是基本措施，就是在進去前要量溫。除了填申報表外，都會口頭上問有什麼疾病、最近去過哪裡、身體狀態和是否有去過有疫症的地區等，都問得十分仔細。」劉太補充：「捐血站到處如等候區也多了屏風將位置隔開，但捐血位置就和以往一樣是沒有東西隔著。」劉先生亦提到在疫情下堅持捐血原因：「因為都知道現時血庫不足，政府都有呼籲過。加上覺得現在自己幫到別人，他日若自己有事，別人也會同樣幫助自己，所以決定和太太一同捐血。」