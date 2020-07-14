太子水渠道空地曬足9年太陽　淪白鴿俱樂部　66%街坊盼改建公園

太子水渠道公園旁前油站空地荒廢九年，用途成疑。旺角東區議員林兆彬早前以網上問卷形式調查，收集1,300名街坊區內街坊意向，當中近七成街坊支持改建空地成花園。林兆彬批評，荒廢用地除浪費土地資源外，近十年更成為白鴿俱樂部，雀糞問題不時困擾街坊。他促請政府盡快諮詢居民對空地用途的意見，以新思維與街坊共同規劃這片鬧市中珍貴的用地，為油尖旺街坊提供珍貴的休憩用地。

旺角東區議員林兆彬今日（14日）發佈居民就空地意見的調查結果。（曾雪雯攝）

太子水渠街公園旁空置用地位處通菜街與水渠道交界，鄰近太子道西及旺角警署一帶，本為油站舊址。自2011年起，政府圍封相關空地，並研究將之改建成連接太子道西及通菜街的行車路，惟九年過去，相關動議一直只聞樓梯響。

（曾雪雯攝）

當區區議員林兆彬指，今年3月於區議會跟進水渠道空地發展。路政署回覆指，向政府於2015年及2017年分別進行初步勘察及研究，惟該地空間不足及遷移地下主水渠，相關改建行車路建議告吹。路政總署隨後於5月回覆該地規劃作「休憩用地」。同月，林兆彬於油尖旺區議會動議，要求政府盡快諮詢公眾對空地新用途的意見，動議獲區議會議員通過。

八成被訪者不接受該地荒廢九年

林兆彬上月經手機通訊程式，邀請1,300名旺角東居民參與網上問卷調查，以了解他們對水渠道空地荒廢近10年的意見。他最終收回282份問卷，當中八成（80.1%）被訪者不接受該地荒廢九年。

空地目前成為鴿群棲息地。（曾雪雯攝）

而是次調查有近六成半（64.5%）被訪者指空地對他們造成困擾，認為空地浪費土地資源，吸引白鴿聚集，帶來衛生及嘈音問題。林兆彬批評當局除浪費鬧市中珍貴的土地資源，亦帶來衛生問題。他指，9年來市民養成餵飼野鴿的習慣，鴿群不時飛往附近的長寧大廈及寶石大樓排洩，構成區內的衛生問題。

目前水渠道休憩處側前油站用地僅放置32個大型盆栽，部分盆栽印有民政事務處標示。（曾雪雯攝）

上屆區會撥款60萬 買大型盆栽美化圍封空地

目前水渠道休憩處側前油站用地僅放置32個大型盆栽，部分盆栽印有民政事務處標示。林兆彬指，相關大型盆栽由前任經民聯區議員黃建新動議，油尖旺區議會撥款支持的美化空地項目。翻查油尖旺區議會資料，油尖旺區議會地區設施管理委員會於2015年會上通過預留60萬港元購買約30盆大型盆栽，用以美化水渠道休憩處旁的「小荒地」。結果，小荒地目前成為白鴿棲息地，林兆彬形容該處已成為白鴿俱樂部。

上屆區議會撥款60萬購入32盆大型盆栽美化圍封空地。（曾雪雯攝）

六成六街坊倡改建公園

是次問卷同時探討空地去向，有六成六街坊認為空地應改建公園，其次為遊樂設施（41.1%）、涼亭（30.9%）、臨時市集（29.1%）及籃球場（17.7%）。按規劃署《香港規劃標準與準則》，旺角區居民欠缺近18公頃休憩用地。林指，旺角區長期缺乏休憩用地，若把空地與相鄰的水渠道公園打通，擴大公園範圍，並增設遊樂設施或健身設施予長者，亦附合當區居民需要。

他又建議，短期內若未能確定空地去向，亦應考慮借出空地予民間非牟利團體做臨時用途，如因應經濟下行、失業潮下舉辦墟市。

林兆彬建議，短期內若未能確定空地去向，亦應考慮借出空地予民間非牟利團體做臨時用途。（曾雪雯攝）

區議員促民主規劃空地用途

林指，民意清晰反映當區居民對空地長期荒棄的不滿，促請政府盡快諮詢居民對空地用途的意見。據他了解，油尖旺區議會過往從未試過民主規劃區內廢棄用地發展。他希期望當局能以新思維，嘗試與街坊共同規劃空地用途。