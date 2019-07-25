【跨性別】怎麼天生不是女人　跨性別女生：曾懷疑自己「雙性戀」

丁丁是一位跨性別人士，她幽默爽朗，喜歡穿長裙，還愛分享生活裡面的「無聊嘢」，然後一邊講，一邊忍不住笑，很「女人」。 「他」30歲後正式變成「她」，之前曾搞不懂自己是男還是女，還識過好幾個女朋友和男朋友。直到她易服見人，看見自己一身女兒裝扮，最終尋回自己，決三十而立，接受性別重置手術。 闖過重重難關後，她今日猶如重生。「我覺得無咩難關我過唔到。」 （封面圖片：黃迪文）

丁丁是個「貪靚」女生，受訪當日塗粉色指甲，戴戒指、項鍊、耳環。（黃迪文攝）

家人怪他太斯文



「我覺得細個嘅性別係人哋話你聽，自己唔知。」與所有「性別社教化」（gender socialization) 的例子一樣，丁丁的家人在她年幼時，教育她「唔好咁女仔，要剛強啲」。家人一直覺得丁丁「太斯文」，但她只認為自己較「中性」：一方面喜歡動物毛公仔、不喜歡超人與樂高、想留長頭髮，但另一方面也愛騎單車、對機械有興趣。「我漸漸疑惑，點解你(家人)覺得我係男仔，我又唔覺得自己好男仔喎。」



踏入青春期，他開始意識到自己的「生理性別」（sex）與「社會性別」（gender）為「男性」。「未到青春期，大家（男性與女性）身體差唔多，到咗青春期，開始唔鍾意。有腳毛、生鬚、把聲唔知變到點咁，有啲討厭自己。」15、16歲，丁丁從「泰國旅遊節目」或「《壹週刊》獵奇式報導」中得知，性別可以轉換，漸萌生「變性」念頭：「我可唔可以用另一個性別生活呢？」但她明白，當時社會未必接受：「你一出街，就會畀人指住話『死人妖』，於是我又將呢件事擺喺心度。」

丁丁認為自己也具備雄性特質，例如愛做運動、喜歡機械。（PrideLab）

曾誤以為是同性戀

18、19歲，丁丁讀完中學出來社會工作，認識很多「生理性別」與「社會性別」存在衝突的人，包括一班gay朋友。同性戀以往被人視為異類，丁丁最初遇到他們時感到「好新奇」，「我係唔係gay嘅呢？因為我唔係好知自己想點，我有時對男仔有好感，但我又有女朋友，我曾懷疑自己有『雙性戀』傾向。」以往的女朋友都說當時的「他」不像男孩子，跟「他」拍拖像lesbian談戀愛。她也曾跟男生拍拖，「但佢哋又覺得我唔係gay，同佢哋有距離。」她說，gay和變性最大分別係，「gay man喺一段關係中，就算擔任女仔角色，都唔會想自己變成女仔。」

丁丁在未接受性別轉換手術前，已留長頭髮十多年，外表與一般女性無異。（受訪者提供）

從易服中更了解自己



丁丁不斷尋找自己的身份，直到28歲時遇到愛「易服」的男性朋友，她也嘗試在週末以女裝示人。她說，其實早於17歲時已有「易服」經驗，當年「他」與女友打賭輸了，在聖誕節穿了女生服飾「行街」，感覺「唔係好差」，於是進一步留長髮，十年間只有一小段時間留短髮。「無得話點解（會咁）㗎啵！如果有人答得出，點解佢想做男仔或女仔，我哋反而會諗，點解你答得出嘅？」



「易服」兩年，她認識到一班易服「變性人」，讓她更明確知道，自己較愛做女人。「嗰幾年（2013年前後）突然好多資訊爆出來，又有好多（變性手術的）門路，咁我咪去了解下（變性手術）囉。」

（資料圖片）

我要變女人



丁丁由穿女裝開始，慢慢由男轉女。當時她在車房做修車師傅，曾向男同事展示她的「女裝」照，試探對方反應。「佢哋又無鬧我喎，甚至問我有無女僕衫嘅相，佢哋以為我玩cosplay。」她試著穿女裝返工，起初為免尷尬，日日搭的士。「我覺得搭小巴時嗌『有落』成把男人聲，成車人會望住你。但後來諗避得幾時？避得到返工，又避唔到買餸。」她在小巴上鼓起勇氣叫「有落」，「我以為人哋好大反應，點知根本無人理你。」



30歲那年，她認為人生要踏入另一個階段，決定做性別重置手術。「我覺得30歲係一個大關口，如果我再唔變，以後好難再變。而且我覺得越早做，就越容易融入（社會）。」問及家人如何看她的決定，她只輕描淡寫表示，18歲有經濟能力後她已搬出來住，現在與家人很少聯絡。

做手術前，她需要到精神科、心理科、外科、內分泌科、婦產科醫療部門做檢查，獲得精神科與心理科兩個主科醫生的轉介，方可做性別重置手術。手術風險不少，若過程不順利，以後有機會「掛住尿袋成世」。「可能人哋覺得我係『生命英雄』呢！」當時她決定樂觀面對。



兩個主科醫生都覺得她在接受手術、面對社會壓力的方面沒有太大問題，故此很順利獲得轉介。手術後「感覺無真係好痛，傷口唔深」，身體也很快恢復。

丁丁認為她的性格「中性」，她既喜歡小動物、毛公仔，也喜歡踩單車、打野戰。（受訪者提供）

告訴別人我是「丁小姐」



手術後，丁丁轉行當客戶服務員，也經歷過尷尬時刻。「我call客反而（比見客）仲尷尬，聽把聲覺得我係男性，最後講『多謝你，丁生』，咁我咪講『我係丁小姐』囉。心態要調整，我有啲變性朋友聽到會唔開心，以為人哋否認佢，但其實佢哋（客戶）真係唔知自己錯乜。」她說身邊同事沒有對她的身份有太大反應，反而有朋友會「丁姐前，丁姐後」叫她。

丁丁完成變性手術後，新身分證上顯示她的性別為「女」。（受訪者提供）

另一半同是跨性別，沒有難關過不到



當問及「跨性別」後有沒有遇上戀愛問題，丁丁笑答她已和同樣做了性別重置手術，由女變男的男生在一起，而且感情穩定。但她強調，對象的性別並不是她考慮的重點：「女仔都有女漢子，男仔都有陰陰柔柔。拍拖同佢嘅性別無關係，我覺得同佢嘅性格有關。」她的愛情跟其他女生也一樣，男朋友最重要「顧及我嘅感受，將我擺上心」。



以新身份適應社會，她理解「有人唔認同我」，認為不需對他人過份理會。「我透過呢樣嘢（跨性別手術）搵到自己，我相信無咩難關我過唔到。」