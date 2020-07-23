【新冠肺炎】慈雲山街坊憂禁足令實施困難：唔似外國人有大廚房

新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發，當中慈雲山成為重災區，有至少30個公共屋邨、屋苑和大廈錄得確診個案。早前政府曾表示，若疫情一直惡化，難保會再「出招」，不排除實施「禁足令」，雖然其後發稿澄清有關未來幾天將會實施「禁足令」是「絕無此事」，不過仍然引起坊間討論。有慈雲山居民認為，「禁足令」原意雖好，但香港情況不同外國，政府若要實施，需要考慮詳細安排；有區議員則指出，區內現時有約七成商舖關門，街坊亦十分惶恐，但認為相比「禁足令」，現階段居民自行「自我隔離」是較為可行的做法。

李小姐（左）與家傭一同戴上口罩、眼罩、手套前往街市。（蔡正邦攝）

昨天（22日）行政會議通過，規定市民在室內公眾場所必須戴口罩，而食衞局局長陳肇始亦指會因應風險和平衡市民生活需要來評估「禁足令」，並參考其他國家的做法，早前亦有專家指出，如確診個案在未來以幾何級數上升，極端情況下就應實施「禁足令」。

《香港01》記者昨日曾到慈雲山的超市及街市視察，只見貨物供應如常，暫未見出現「搶購潮」，而市民外出時都有戴上口罩，更有人戴上眼罩、手套。與家傭一同到街市的街坊李小姐表示，其所住的樓宇也有數人確診，但事發多日仍未有衞生署人員「派樽仔」，政府沒有公布樓層、單位，認為難以提防，只能加強個人防護措施，現時她每隔三、四日才外出購物一次。她又指，如有需要和真的能令疫情快些受控，也同意實施「禁足令」，「大家可能辛苦一、兩星期，令疫情唔會日日都咁多。」

居民溫小姐則擔心，香港情況難與外國相比，擔心「禁足令」實施起來會有困難，「香港地方太細，唔似外國人有好大個廚房，雪櫃根本冇辦法可以放到咁多嘢食，最多都係買兩、三日嘅嘢。」她認為，「禁足令」很難可以不影響生活，又指現時出入所見的都是慈雲山街坊，「根本防不勝防。」

商戶嘆：如果全部都禁，邊有得食？

商戶方面則較為擔心生意，凍肉店負責人陳先生指，如要實行「禁足令」，政府首要考慮如何保障商戶及市民的財產，「如果要禁足咁食咩呢？好似我哋咁，唔開工邊個交租？我哋一日本來開十幾個鐘工，如果禁足一日最多得幾個鐘生意？」經營海味店的陳先生則指，因應市民減少外出，生意已大減一半，認為「禁足令」問題很多，「如果全部都禁，邊有得食？香港人係要自由呀嘛。」

獨居長者難完全禁足

黃大仙區議員莫綺霞表示，區內有七、八成商舖關門，街上人煙稀少，街坊亦十分惶恐，認為即使不能公布出事單位號碼，也應透露所屬樓層釋疑。此外，莫指有部分出事大廈的住戶，等候多時仍未獲「派樽仔」（深喉唾液樣本收集樽），「我哋明白派樽仔唔係用嚟救命，但可以畀街坊知道確診情況。」莫又指，現階段不太贊同在區內實施「禁足令」，「政府諗政策好多時會忽略實際嘅細微情況，例如獨居長者嘅生活需要，完全唔可以出去，要點樣先可以配合生活？」她認為，市民應「自我隔離」，以防止交叉感染和病毒擴散開去。