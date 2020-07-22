【新冠肺炎】公眾垃圾病毒源頭　藝術家促全港垃圾站加設潔手液機

近日本港爆發第三波疫情，除在醫院奮鬥的醫護外，還有一群清潔工人需要面對高風險的工作環境。他們日常需清理大量垃圾，而這些垃圾中亦不乏高風險物品，例如使用過的紙巾及棄置的口罩等。加上清潔工人多為長者，是疫情中較易受感染的一群。 有關注勞工權益的藝術家程展緯指出，公眾垃圾也是一個病毒源頭，他舉例指煙灰缸與垃圾桶合一的設計，倒垃圾時容易接觸到痰吐物，加上清潔工常重用膠袋，身體較易接觸到細菌，對在前線的清潔工人尤其長者都有莫大的威脅。他促請政府應在全港的垃圾站加設全自動消毒潔手液機，「其實在一些相對乾淨的地方，如圖書館、博物館都有提供消毒潔手液機；為什麼垃圾站反而沒有？」

垃圾站每天接收大量垃圾，當中不乏高危物品，例如使用過的口罩。（曾鳳婷攝）

程展緯表示，現時的垃圾桶設計存有問題，「若要清潔舊式垃圾桶，就要將整個垃圾桶身拿開。 過程中，清潔工一定會靠近垃圾桶的外圍，很容易接觸到細菌。」他亦指出，垃圾桶和煙灰缸合一的設計，往往比獨立一個垃圾桶來得骯髒，「煙灰缸上經常都會有很多沒衞生的人吐痰下去。而合一的設計使煙灰缸無法獨立清潔。雖然有些清潔會在煙灰缸底下鋪上錫紙，但在處理過程中難免都會接觸得到。」

常重用膠袋 處理垃圾時易接觸到細菌

他又指，現時的垃圾膠袋時常被重用。「因為垃圾袋不會常常爆滿，所以清潔工人很少會直接換一個新的。反而會把桶中的垃圾處理後，再把膠袋重用。」但在處理垃圾的時候，清潔工人又難避免接觸到袋中細菌。「他們要把袋中垃圾倒走，然後又要放下垃圾，身體很容易接觸到細菌。」

「其實在一些相對乾淨的地方，如圖書館、博物館都有提供消毒潔手液機；為什麼垃圾站反而沒有？」 藝術家程展緯

程展緯亦提到，現時清潔工裝備不足，而長者清潔工更是高危。雖然現在政府會多派兩至三個口罩給他們，但程認為這樣依然不足夠。「他們工作時，雙手很骯髒。加上倒垃圾時又容易令到口罩變鬆，其工作環境也容易使口罩變濕。這個時間若以手去調整口罩。在沒有消毒的情況下，就令他們吸入在手上的細菌。」他又表示，大部份的清潔工衞生意識較低，若公司沒有提供手套，他們又會貪方便而不使用，加上其工作量之大，也令他們難以兼顧自身的衞生。

有見及此，程建議政府應在全港的垃圾站加設全自動消毒潔手液機，以便清潔工人使用，保持雙手清潔。「其實在一些相對乾淨的地方，如圖書館、博物館都有提供消毒潔手液機；為什麼垃圾站反而沒有？」

垃圾桶過多 市民不會帶垃圾回家處理

疫情的爆發，也令人反思香港街道上是否真的需要這樣多的垃圾桶。程認為現在香港的垃圾桶數量實屬過多，「基本在街上，每一個轉角位都有一個垃圾桶。」他認為，過多的垃圾桶容易令人養成壞習慣。「人們習慣在街上棄置垃圾，並不會把自己的垃圾帶回家中自行處理。」疫情爆發後，街上出現很多高危垃圾，例如用過的口罩、紙巾等，這些都威脅着清潔工人的健康。他認為如果減少街道上的垃圾桶數目，變相可減少病毒傳播。同時，政府和食環署亦應正視這個問題，並增加公眾討論。

為保障清潔工人的安全，程展緯希望政府能抽取垃圾桶的樣本檢驗。「我明白現時抽樣本去檢驗風險較高，如果日後有人手時，也希望可以檢驗一下。」